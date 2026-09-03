‘बिग बॉस 13’ के कंटेस्टेंट रहे आसिम रियाज पिछले काफी दिनों से चर्चा में बने हुए हैं। अब उन्होंने विशाल आदित्य सिंह, रुबीना दिलैक और हिना खान पर निशाना साधा है। दरअसल, विशाल ने एक इंटरव्यू में बात करते हुए आसिम और हिमांशी के रिश्ते पर कमेंट कर दिया था। ऐसे में उनका वीडियो देखने के बाद अब आसिम ने विशाल को उनकी एक्स-गर्लफ्रेंड मधुरिमा द्वारा फ्राइंग पैन से पीटे जाने वाली घटना याद दिला दी है।

आसिम ने लिखी ये बात

आसिम रियाज ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, “विशाल, नेशनल टीवी पर अपनी एक्स-गर्लफ्रेंड से पैन से पिटने की वजह से तुम्हें कुछ स्थायी नुकसान पहुंचा। हर जगह मेरा नाम लेना बंद करो। अगर तुम्हें मेरा अटेंशन चाहिए, तो पॉडकास्ट और मीडिया में घटिया हरकतें करने के बजाय मुझे DM करो। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक सायकायट्रिस्ट ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा।”

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आसिम और हिमांशी को लेकर क्या बोले थे विशाल

बता दें कि फिल्मी विंडो से बात करते हुए विशाल ने कहा था, “मैंने सुना नहीं है कि पूरे पॉडकास्ट में उसने क्या बताया, क्या नहीं बताया। ये दो पक्षों की बात है। दोनों ही एकदम थोड़ी सही होंगे। दोनों ने ही कहीं न कहीं कुछ गलत किया होगा। उसने भी कुछ बोला होगा, इन्होंने भी कुछ बोला होगा। अगर वो बोल रही हैं कि उनके अलग होने की वजह यही है कि वो उन्हें कन्वर्ट करना चाहते थे, तो आपको तो पहले दिन से पता था कि वो मुस्लिम था। पहले दिन ही क्लियर कर लेते आप। मैं हिमांशी पे कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं। मैं सावधानी बरतने वाली बात कर रहा हूं।”

आसिम ने हिना और रुबीना के लिए भी किया पोस्ट

इसके बाद आसिम ने हिना और रुबीना के लिए भी एक पोस्ट किया। दरअसल, द4पीओवी पॉडकास्ट में रुबीना ने आसिम के साथ रिएलिटी शो को लेकर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। रुबीना ने कहा कि असिम का बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं था। अब आसिम का इस पर रिएक्शन आया है।

आसिम ने एक्स पर लिखा, “मैंने एक क्लिप देखी… एक पॉडकास्ट की जहां टीवी इंडस्ट्री की आंटी और अंकल बात कर रहे हैं कि कैसे मैं हर उस शो की टीआरपी लेकर आता हूं जो करता हूं। खैर जवाब ये है कि हां, मैं करता हूं। लेकिन आप लोगों को आपके करियर के लिए गुड लक और वही रोल करते रहो जो करते आए हो और इंडस्ट्री की कठपुतली बनते रहो।”

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