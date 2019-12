Bigg Boss 13: आसिम ने तोड़ा शिल्पा शिंदे का रिकॉर्ड, #UnstoppableAsim हो गए ट्विटर पर ट्रेंड

Asim Riaz, Bigg Boss 13: बिग बॉस 13 के कंटेस्टेंट आसिम सोशल मीडिया पर हर दिन टॉप ट्रेंडिंग में नजर आ रहे हैं। लगातार ट्रेंड कर रहे आसिम अब BB13 में फैंस के फेवरेट कंटेस्टेंट बनकर उभर चुके हैं। आसिम को इतनी पॉपुलैरिटी मिली है जितनी सीजन 11 में शिल्पा शिंदे को मिली थी। ऐसे में आसिम #UnstoppableAsim के साथ शिल्पा शिंदे का भी रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। आसिम को लेकर कई सेलेब्स चर्चा करते देखे जा रहे हैं।

तो वहीं फैंस हर दिन आसिम को हैशटैक के साथ सपोर्ट करते दिख रहे हैं। लोगों को आसिम की ईमानदारीस, दोस्ती, घर के प्रति लगन और दया भाव दिखाई दे रहा है जिसे देख कर फैंस कह रहे हैं – घर में आसिम जैसा कोई नहीं।

व्यूवर्स के बीच अचानक से बढ़ी पॉपुलैरिटी का कारण है पिछले दिनों आसिम और पारस के बीच हुई बहस। इस बहस में पारस का निगेटिव साइड देखने को मिला और आसिम पॉजिटिविटी के साथ दर्शकों के बीच उभर कर आए।

Exclusive !!!#AsimRiaz becomes 1st Contestant of #BB13 to get Trended with 1 million tweets after #ShilpaShinde #UnstoppableAsim Crossed 1 Million tweets !

Ret if you believe he can win #biggboss13 @ColorsTV @EndemolShineIND @TheKhbri pic.twitter.com/B1TxJCxjRv

— BiggBoss CRITIC

बिग बॉस के घर में हर दिन शो पर जो हो रहा है तुरंत एक घंटे के बाद वह ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। आसिम से जुड़ी हर बात टॉप पर हैशटैग आसिम के साथ फ्लो कर रही है। इसी के साथ ही #UnstoppableAsim इतना यूज किया गया कि ट्विटर पर इस टैग की संख्या 1 मिलियन क्रॉस कर गई।

ट्विटर हेंडलर से लेकर बिगबॉस 13 क्रिटिक्स, और कैमरा ने आसिम को बहुत अटेंशन दी। आसिम इसी के साथ ही बिग ब़ॉस 13 का पहला ऐसा कंटेस्टेंट बन गया जिसने शिल्पा शिंदे के बाद ये रिक़ॉर्ड बनाया।

New Record #BiggBoss13

A new comer like #AsimRiaz has Garnered So much Public Support within Months The Fan Base is Humungous just like it was for ShilpaShinde and Gautam Gulati Most Importantly his Fanbase

is Trending worldwide #UnstoppableAsim #BB13 @ColorsTV — The Khabri (@TheKhbri) December 2, 2019

शो में अभी तक आसिम और सिद्धार्थ मिलकर कमाल की जोड़ी बन कर उभरे थे। लेकिन बाद में सिद्धार्थ पारस टीम के साथ जा मिले। आसिम को इस बीच काफी ताने सुनने को मिले कि वह अकेले नहीं खेल सकते और सिद्धार्थ के बगैर वह कुछ नहीं हैं। इसके बाद अब आसिम ने साबित कर दिखाया कि लोग उनके बारे में गलत बोलते थे।

