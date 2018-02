बिग बॉस कंटेस्टेंट अर्शी खान ने ट्वीट कर खोला राज, इनकी वजह से इंडस्ट्री में मिल रही इज्जत

कलर्स टीवी पर प्रसारित होने वाले शो बिग बॉस सीजन 11 के फिनाले को हुए दो हफ्तों से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी भी बिग बॉस के कंटेस्टेंट सुर्खियों में हैं। बिग बॉस शो में अपने बयानों के कारण अर्शी खान सुर्खियों में रहीं। हाल ही में अर्शी को लेकर खबरें आईं थी कि वह जल्द ही बॉलीवुड जगत में कदम रखने जा रही है। अर्शी खान इन दिनों अपने एक ट्वीट के कारण चर्चा में हैं। अर्शी ने ट्वीट कर बॉलीवुड अभिनेता और बिग बॉस शो के होस्ट सलमान खान को शुक्रिया कहा है। अर्शी खान बिग बॉस शो में टीवी अदाकारा हिना खान और शिल्पा शिंदे के साथ भी लड़ाई करते नजर आ चुकी हैं। ”बिग बॉस सीजन 11 की कंटेस्टेंट अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से लिखा, अगर आज मैं इंडस्ट्री में इज्जत कमा रही हूं तो उसके हकदार सिर्फ सलमान साहब हैं। बहुत शुक्रिया सलमान साहब। अल्लाह आपको हमेशा महफूज रखे और अल्लाह आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करे। शुक्रिया। इज्जत दिलवाने के लिए। लव यू।”

— Arshi Khan (@ArshiKOfficial) February 2, 2018