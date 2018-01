बिग बॉस के घर से निकल यूं जमकर पार्टी कर रहे विकास गुप्ता और अर्शी खान, सामने आए VIDEOS

कलर्स चैनल के रिएलिटी शो बिग बॉस सीजन 11 को खत्म हुए अब हफ्ते भर से ज्यादा समय हो गया है लेकन शो के कंटेस्टेंट्स की पार्टी अब भी जारी है। कभी शो की विनर शिल्पा शिंदे पार्टी में डांस को लेकर चर्चा में रहती हैं तो कभी हिना खान। ऐसे में शो की कॉन्ट्रोवर्सी क्वीन अर्शी खान और मास्टर माइंड के नाम से फेमस विकास गुप्ता कैसे पीछे रह सकते थे। दोनों को एक साथ पार्टी करते स्पॉट किया गया है। ये पार्टी किसी और की तरफ से नहीं बल्कि अर्शी खान की तरफ से दी गई थी। इस पार्टी की कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। इन वीडियो में अर्शी और विकास साथ में डांस करते नजर आ रहे हैं। इस पार्टी में बिग बॉस के कुछ अन्य कंटेस्टेंट भी नजर आए।

