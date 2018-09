बिग बॉस सीज़न 11 में अपनी लड़ाईयों से अर्शी खान और हिना खान ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। अर्शी और हिना ने उस दौर में एक दूसरे पर काफी आरोप लगाए थे। बिग बॉस का शो खत्म होने के बाद भी दोनों के बीच कड़वाहट कम नहीं हुई है और हाल ही में ये देखने को भी मिला जब अर्शी से हिना के बारे में सवाल पूछा गया। गौरतलब है कि पिछले दिनों खबर थी कि हिना खान कसौटी ज़िंदगी की शो कर रही है। अर्शी खान से जब हिना के बारे में ये सवाल पूछा गया तो पहले तो अर्शी ने इस सवाल को इग्नोर किया और फिर उन्होंने कहा कि मैं किसी के बारे में बात कर अपना टाइम खराब नहीं करती।

अर्शी ने एक बार हिना खान के बारे में कहा कि सलमान और हिना खान के बीच एक सबसे बड़ा फर्क यह है कि सलमान में सुपरस्टार होने के बावजूद घमंड नहीं है लेकिन हिना खान अक्सर यह कहा करती थीं कि मैंने 10 साल काम किया है, मैं ब्रांडेड कपड़े पहनती हूं, मैं ऐसे परफ्यूम्स लगाती हूं और दिन भर मेकअप करती हूं।

See how Arshi ignored when interviewer asked question about Hina Khan @ArshiKOfficial @eyehinakhan pic.twitter.com/FJlUCFQF0V

— The Khabri (@TheKhbri) September 18, 2018