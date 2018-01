रिएलिटी शो बिग बॉस 11 में अपने बयानों की वजह से कॉन्ट्रोवर्सी में रहने वाली अर्शी खान एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार उनके खबरों में छाने की वजह उनका एक ट्वीट है, जिसमें अर्शी ने साफ कर दिया है कि वह बहुत जल्द ‘बाहुबली’ एक्टर प्रभास के साथ फिल्म में दिखाई देंगी। अर्शी के इस ट्वीट के बाद से उसपर ट्विटर यूजर्स कई तरह के कमेंट कर रहे हैं। अर्शी की इस फिल्म को लेकर कुछ लोगों का कहना है कि यह फिल्म जरूर हॉरर फिल्म होगी और इसमें अर्शी जरूर चुड़ैल ही बनी होंगी। वहीं अर्शी के फैन्स ने उन्हें फिल्म साइन करने की बधाई भी दी है। ज्यादातर लोग ये मानने को तैयार नहीं हैं कि प्रभास अर्शी के साथ काम करेंगे।

#ArshiKhan signed on for a big film in main lead starring mega star Prabhas. Thank you @BeingSalmanKhan @ColorsTV @EndemolShineIND @BiggBoss @rajcheerfull #AbhishekRege Special thanks to #NevadaPutman

Arshi Ji Aap Footage Khaane Ke Liye BB me Kya Kya Kar Sakti Hai Yeh Hamne Dekha.. PRABHAS.. is Megastar.. I Bet.. You Are Telling Worng Info To Public.. Just To Gain.. Attention.. Be Real.. (There are 14 cases registered against Nevada Putman)..

— IMTej (@LifeBeingURSelf) January 20, 2018