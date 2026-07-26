एक समय था जब ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ सिर्फ भारत का सबसे लोकप्रिय टीवी शो नहीं था, बल्कि लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। शो की कामयाबी के दौर में इसके कलाकारों की दीवानगी ऐसी थी कि वे जहां भी जाते, फैंस की भारी भीड़ उन्हें घेर लेती थी। शो में ‘सविता विरानी’ का किरदार निभाने वाली अनुभवी अभिनेत्री अपरा मेहता ने अब एक ऐसा किस्सा शेयर किया है।

जब फैंस की दीवानगी उनके लिए खतरनाक बन गई थी। उन्होंने बताया कि भीड़ में किसी ने उन्हें सिगरेट से जला दिया था, जबकि एक शख्स उनकी उंगली से हीरे की अंगूठी निकालने की कोशिश करने लगा था।

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अपरा मेहता ने सुनाया किस्सा

हाउटरफ्लाई से बात करते हुए एक्ट्रेस ने उस जबरदस्त रिस्पॉन्स को याद किया, जो उन्हें ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ के पीक टाइम के दौरान कोलकाता में एक गुजराती नाटक करते हुए मिला था। उस घटना को याद करते हुए अपरा ने कहा, “हमने कला मंदिर में पांच शो किए और हर सीट भरी हुई थी। जैसे ही मैं अंदर गई, हवा में 8,000 डांडिया उछाले गए। लोगों ने मुझे पूरी तरह से घेर लिया।”

उन्होंने कहा कि जैसे ही फैंस ने उन्हें घेरा, स्थिति तेजी से बेकाबू हो गई। अपरा ने आगे कहा, “लोग मुझे स्टेज पर खींचकर ले गए। हर तरफ से लोग मुझे खींच रहे थे और धक्का दे रहे थे। जब मैंने लोगों से हाथ मिलाना शुरू किया, तभी किसी ने मेरी हीरे की अंगूठी निकालने की कोशिश की और मुझे सिगरेट से जला भी दिया।”

एक्टर ने बताया कि भीड़ को संभालना मुश्किल होता जा रहा था। अपरा ने आगे बताया, “पूरा पोडियम हिलने लगा। लोग बेकाबू हो गए। हालात बहुत खतरनाक हो गए। फिर उन्होंने मुझसे पोडियम से नीचे उतरने को कहा और मेरे चारों तरफ एक घेरा बना लिया। उस समय, हर कोई मुझे हर तरफ से छू रहा था। मैंने कहा कि ठीक है, मुझे छू लो इससे तुम्हें क्या मिलेगा।”

सविता विरानी बनकर मिली पहचान

अपरा मेहता को एकता कपूर के मशहूर शो ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ में मिहिर की मां और तुलसी की सास सविता विरानी का किरदार निभाकर घर-घर पहचान मिली। साल 2000 में शुरू हुए इस शो ने भारतीय टेलीविजन की तस्वीर बदल दी थी। यह कई सालों तक टीआरपी में नंबर-1 रहा और इसके कलाकार देशभर में लोकप्रिय हो गए।

अपारा पहले भी कह चुकी हैं कि यह शो उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। आज भी लोग उन्हें सविता विरानी के नाम से पहचानते हैं और उनका मानना है कि इस शो ने भारतीय टीवी के इतिहास को बदल दिया।

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