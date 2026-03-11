फेमस यूट्यूबर और एक्स ‘बिग बॉस’ कंटेस्टेंट यूके राइडर उर्फ अनुराग डोभाल पिछले कुछ दिनों से चर्चा में बने हुए हैं। सबसे पहले उन्होंने एक वीडियो बनाते हुए परिवार के सदस्यों पर मानसिक उत्पीड़न और टॉर्चर करने का आरोप लगाया था। इसके बाद वह इंस्टाग्राम पर लाइव आए और अपनी जान देने की कोशिश की। यूट्यूबर ने शनिवार रात को दिल्ली-देहरादून हाईवे पर अपनी कार का एक्सीडेंट कर दिया।

इसे बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और कथित तौर पर वह आईसीयू में हैं। अब यूट्यूबर के भाई अतुल डोभाल उर्फ कलम इंक ने अपने परिवार पर लगे आरोपों का जवाब देते हुए एक वीडियो जारी किया है। अनुराग के भाई कलम ने एक डिटेल्ड इंस्टाग्राम वीडियो बनाया और उन्होंने अपने भाई द्वारा लगाए गए कई आरोपों के लिए सबूत मांगे हैं।

रितिका को इस वजह से किचन में नहीं जाने दिया

अनुराग डोभाल की पत्नी रितिका को किचन में जाने की इजाजत नहीं देने के आरोपों पर कलम इंक ने कहा कि स्थिति को गलत तरीके से पेश किया गया। यूट्यूबर के भाई ने कहा, “रितिका को खाना बनाने से रोका गया क्योंकि हमारे परिवार में किसी की मौत हो गई थी। हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार, जब किसी करीबी की मौत हो जाती है, तो कुछ समय तक मिठाई और तला हुआ खाना नहीं बनाया जाता है।

इसीलिए उसे किचन में खाना बनाने से मना किया गया था।” उन्होंने आगे आरोप लगाया कि ऑनलाइन सर्कुलेट हो रही ऑडियो क्लिप एडिट की गई थी। कलम ने दावा किया कि अनुराग ने ऑडियो एडिट किया था। यह नहीं दिखाता कि उसने मेरे माता-पिता को कैसे भड़काया, यह सिर्फ उनका रिएक्शन दिखाता है।

प्रॉपर्टी विवाद के आरोपों से इनकार किया

कलम इंक ने उन दावों को भी खारिज किया कि उन्होंने अपने भाई की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया या झूठे केस किए हैं। उन्होंने कहा, “अगर मैंने झूठे केस किए हैं या उनकी प्रॉपर्टी की एक सुई के बराबर भी प्रॉपर्टी ली, तो मेरे खिलाफ जांच करें। अगर यह साबित हो जाता है कि मैंने कुछ भी लिया है, तो मुझे सजा मिलनी चाहिए और सच सामने आना चाहिए।”

मनाली जाकर धमकी देने के दावों को किया खारिज

अनुराग डोभाल को धमकाने के लिए मनाली जाने के आरोपों पर बात करते हुए कलम इंक ने इसके वेरिफिकेशन की मांग की। उन्होंने कहा, “मेरा GPS ट्रैक करें। चेक करें कि क्या मैं पिछले दो सालों में मनाली गया भी हूं और जांच करें कि क्या मैंने पिछले साल इस व्यक्ति से एक बार भी संपर्क किया।”

इंस्टाग्राम लाइव और सुसाइड की कोशिश पर कलम

कलम इंक ने अनुराग डोभाल के सोशल मीडिया बयानों और कथित सुसाइड की कोशिश के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा, “अगर वह डिप्रेशन में था और सुसाइड करने का प्लान बना रहा था, तो पेड PR कैंपेन कौन चला रहा था- वह या उसका मैनेजमेंट?” उन्होंने इस आइडिया की भी बुराई की कि सुसाइड की कोशिश से लोगों की सोच बदल सकती है।

कलम ने कहा, “अगर इंस्टाग्राम लाइव पर सुसाइड की कोशिश करने से झूठ सच जैसा लगने लगता है, तो कल मैं भी लाइव आ सकता हूं और अपने माता-पिता पर पेट्रोल डालकर उन्हें नुकसान पहुंचा सकता हूं। फिर लोग मुझसे हमदर्दी रखेंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मैं लॉजिक और जिम्मेदारी में विश्वास करता हूं।”

कलम इंक ने दावा किया कि एक्सीडेंट की घटना के बाद पब्लिक नैरेटिव में बहुत ज्यादा बदलाव आया। उसकी सुसाइड की कोशिश के बाद, पूरी नैरेटिव बदल गई। लोग हमारे पेश किए गए सबूत भूल गए और हमें ही ट्रोल करने लगे।

कार क्रैश पर क्या बोले कलम

एक्सीडेंट के बारे में बात करते हुए कलम इंक ने कहा कि पूरा परिवार हिल गया था। जब कार क्रैश हुई, तो मेरी मां एकदम सुन्न पड़ गईं। भगवान का शुक्र है कि वह बच गए। अगर उन्हें कुछ हो जाता, तो सच्चाई बाद में सामने आती, लेकिन तब तक लोग मेरे परिवार को जिंदा जला सकते थे।

उन्होंने एक्सीडेंट में शामिल रिस्क के बारे में भी बताया। कलम ने कहा, “आपने हाईवे पर 150 kmph की स्पीड से अपनी कार क्रैश की। भगवान का शुक्र है कि आप बच गए और कोई और नहीं मरा। अगर कोई और मर गया होता, तो मामला बिल्कुल अलग होता।”

परिवार को मिल रही हैं धमकियां

कलम इंक ने आरोप लगाया कि अनुराग डोभाल ने लाइवस्ट्रीम के दौरान सबके सामने अपने परिवार पर इल्जाम लगाया, जिसके बाद परिवार को धमकियां मिलनी शुरू हो गईं। उन्होंने कहा, “आपके आठ मिलियन फॉलोअर्स हैं और आपने लाइव आकर कहा कि अगर आप मर गए, तो मेरे माता-पिता, मेरा भाई और उसकी पत्नी जिम्मेदार होंगे। क्या आपको पता है कि उसके बाद हमारे घर के बाहर कितने लोग जमा हो गए? लोग हमें बाहर देखने पर जिंदा जलाने की धमकी दे रहे हैं।”

इस वजह से अस्पताल नहीं गए मिलने

कलम इंक ने इसका भी जवाब दिया कि एक्सीडेंट के बाद वह और उनका परिवार अनुराग डोभाल से मिलने नहीं गए। उन्होंने कहा, “लोग पूछ रहे हैं कि मैं उनसे मिलने क्यों नहीं गया। लेकिन जाते समय भी वह हमारे बारे में झूठ बोल रहे थे। मैं ऐसे किसी से क्यों मिलूं जो आखिर तक झूठे दावे फैला रहा है।”

रितिका ने मांगी थी माफी

कलम ने दावा किया कि यूट्यूबर ने उनके परिवार के खिलाफ कई केस पहले फाइल किए थे। उन्होंने कहा, “आपने हमारे खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस, कास्ट हैरेसमेंट और दहेज के केस फाइल किए। अगर हमने सच में ये सब किया है, तो सबूत दिखाइए।” कलम इंक के मुताबिक, वे केस आखिरकार वापस ले लिए गए। उन्होंने कहा, “आठ महीने तक आपने हमारे खिलाफ झूठे केस फाइल किए। जब ​​आप लीगली वे केस हार गए, तो दिसंबर में उन्हें वापस ले लिया गया क्योंकि कोई सबूत नहीं था।”

उन्होंने यह भी दावा किया कि रितिका ने कंप्लेंट वापस लेने के बाद माफी मांगी। कलम ने कहा, “15 नवंबर को रितिका ने केस वापस ले लिया और कोर्ट के बाहर मुझसे माफी भी मांगी। उसने कहा कि उसे यह फाइल करने के लिए गुमराह किया गया था।”

