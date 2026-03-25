फेमस यूट्यूबर अनुराग डोभाल उर्फ यूके07 राइडर अभी अपने दोस्त के फार्महाउस पर हैं और वहीं ठीक हो रहे हैं। दरअसल, वह पिछले काफी समय से अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। उन्होंने अपने परिवार पर टॉर्चर करने का आरोप लगाया था। इसके बाद 7 मार्च को व्लॉगर ने दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर अपनी कार 140 किलोमीटर की रफ्तार से चलाई और इंस्टाग्राम लाइव भी किया था। इसी दौरान उनका एक्सीडेंट हुआ था।

इसके बाद वहां मौजूद आसपास के लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी सर्जरी की गई। अब अनुराग थोड़ा ठीक हैं और बातचीत कर पा रहे हैं। मंगलवार को यूट्यूबर ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपना हेल्थ अपडेट शेयर किया। इस वीडियो को शेयर करते हुए अनुराग ने कैप्शन में लिखा, “जिंदगी में शायद फिर कभी चल पाऊंगा या नहीं।”

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अनुराग ने शेयर किया वीडियो

अनुराग डोभाल ने जो वीडियो शेयर किया उसमें वह फिजियोथेरेपी सेशन लेते हुए नजर आए। सबसे पहले उन्हें स्ट्रेचर से बेड पर लेटाया गया। इसके बाद उन्होंने अपना हेल्थ अपडेट देते हुए कहा, “बस आपको हेल्थ अपडेट देना चाहता था कि ये वाला टांग (दाहिना) पूरी तरह से सुन्न हो गया है। मैं इसे नहीं पा रहा हूं। बेसिकली ये जो एरिया है पूरा, ये पूरा का पूरा टांकों से लगा हुआ है। पूरे एरिया में सर्जरी हुई है और उसके कारण नीचे वाला एरिया नर्व डैमेज हो गया है। मुझे नहीं पता कि क्या ठीक होगा, कैसे ठीक होगा।”

परिवार के साथ चल रहा है विवाद

मार्च की शुरुआत में डोभाल ने अपने माता-पिता और भाई के साथ आ रही दिक्कतों के बारे में बात की और उन पर मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया था। उन्होंने उन पर जान से मारने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया। अनुराग ने कहा था कि जब से उन्होंने रितिका चौहान से शादी की है, तब से उनके और उनके परिवार के बीच रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं।

इसके बाद अनुराग के भाई ने उन आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। जहां उन्होंने अनुराग के दावों को गलत बताया, कलाम ने यह खुलासा किया कि यूके07 राइडर और उनकी पत्नी के बीच भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वहीं, अनुराग डोभाल और उनकी पत्नी जल्द ही अपने पहले बच्चे का स्वागत करने वाले हैं। दरअसल, जब अनुराग अस्पताल में भर्ती हुए थे, तब उनकी पत्नी लगभग नौ महीने की प्रेग्नेंट थीं।

कार दुर्घटना के तुरंत बाद तो रितिका अनुराग के साथ खड़ी रहीं, लेकिन जब से उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली है, तब से रितिका उनके साथ नहीं हैं। हालांकि, अनुराग की देखभाल उनके दोस्त कर रहे हैं।

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