BIGG BOSS से कभी किये गए थे बेघर, अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर किया स्वागत

मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने हाल ही में कमाल आर खान के लिए स्पेशल ट्वीट किया है। अपने पोस्ट के जरिए अमिताभ बच्चन केआरके का ट्वीट पर स्वागत करते दिखाई दिए। बिग बी ने अपने ट्वीट में लिखा- ‘हमेशा एक जैसे बने रहने वाले @कमालआरखान सीधी बात- बिना किसी तामझाम के वापसी कर चुके हैं। अपनी सीटें बांध लें।’ केआरके के लिए अमिताभ के इस ट्वीट को देखने के बाद बिग बी के फैन्स उनसे काफी निराश नजर आए। ऐसे में इस ट्वीट के रिप्लाई में अमिताभ बच्चन के फैन्स ने उन्हें कई सारे कमेंट करना शुरू कर दिया।

कमेंट में किसी ने अमिताभ को कहा कि उन्हें ऐसी उम्मीद नहीं थी। तो किसी ने लिखा- शर्मनाक। बिग-बी का एक फॉलोअर उनके पोस्ट पर लिखता है- ‘शर्मनाक है कि आप जैसे अनुभवी सीनियर ऐसे व्यक्ति को सराह और स्वागत कर रहे हैं। वह हर किसी को गाली देते हैं। महिलाओं के साथ अभद्रता करते हैं। चारों तरफ निगेटिविटी फैलाते हैं।’ अमिताभ बच्चन को फॉलो करने वाले एक और व्यक्ति ने उन्हें ट्वीट रिप्लाई कर लिखा- ‘क्या सर जी, आप केआरके को वेलकम कर रहे हैं। आपकी जिंदगी का बुरा वक्त चल रहा है।’

T 2921 – The irrepressible @Kamaalrkhan .. straight talking , without any frills is BACK .. !!

Fasten Seat Belts ..

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) September 3, 2018