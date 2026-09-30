अमिताभ बच्चन ने हाल ही में अपने साथ शूट पर हुए हादसे के बारे में जानकारी दी। उन्होंने ‘कौन बनेगा करोड़पति 18’ के हालिया एपिसोड में बताया कि शूटिंग के दौरान वह फिसलकर गिर गए थे, जिससे उनके बाएं घुटने में चोट आई। उन्होंने बताया कि यह घटना शूटिंग से एक दिन पहले हुई थी।

आमतौर पर अमिताभ बच्चन ‘कौन बनेगा करोड़पति’ के एपिसोड की शुरुआत स्टूडियो के बीचोंबीच खड़े होकर अपने मोनोलॉग से करते हैं। लेकिन चोट के कारण इस बार उन्होंने बैठकर अपना ओपनिंग मोनोलॉग किया। उन्होंने कहा कि उन्हें खड़े होने में थोड़ी दिक्कत हो रही है।

हालांकि, अमिताभ ने दर्शकों को यह भी संकेत दिया कि चोट गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि वह कंटेस्टेंट्स के साथ गेम होस्ट करने के लिए खड़े होंगे, लेकिन शुरुआत में बैठना उनके लिए ज्यादा सुविधाजनक था। उनकी बात सुनकर स्टूडियो में मौजूद दर्शकों ने उनके जल्द ठीक होने की कामना की।

एपिसोड के बारे में

इस एपिसोड में अमिताभ ने पिछले एपिसोड की रोलओवर कंटेस्टेंट शौर्या दास का स्वागत किया। वह गेम में आगे बढ़ीं और 25 लाख रुपये जीतने में सफल रहीं।

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इसके बाद उनके सामने 50 लाख रुपये का सवाल आया। सवाल लखनऊ यूनिवर्सिटी की एक लाइब्रेरी के आर्किटेक्ट से जुड़ा था, जिसने एक राष्ट्रीय राजधानी को भी डिजाइन किया था। विकल्प थे- वेलिंगटन, कैनबरा, टोरंटो और ब्रासीलिया।

शौर्या इस सवाल को लेकर निश्चित नहीं थीं, इसलिए उन्होंने 25 लाख रुपये लेकर गेम छोड़ दिया। दिलचस्प बात यह रही कि गेम छोड़ने के बाद उन्होंने कैनबरा को अपना जवाब बताया, जो सही था।

कौन हैं शौर्य दास?

शौर्या फिलहाल अपने माता-पिता के साथ रहती हैं और राज्य लोक सेवा आयोग (PSC) की तैयारी कर रही हैं। इससे पहले वह UPSC की परीक्षा की भी तैयारी कर चुकी हैं। उनका लक्ष्य PSC परीक्षा पास करके खंड विकास अधिकारी (BDO) बनना है।