टीवी का फेमस क्विज शो ‘कौन बनेगा करोड़पति’ का 18वां सीजन 10 अगस्त को शुरू होने वाला है। अब हाल ही में इसके होस्ट और दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने खुलासा किया कि उन्होंने इस शो की शूटिंग के लिए लगातार 24 घंटे काम किया। अभिनेता ने सुबह 7 बजे शूटिंग शुरू की और अगले दिन सुबह 7 बजे काम खत्म हुआ।

बता दें कि अमिताभ बच्चन इस शो को साल 2000 से होस्ट कर रहे हैं। इसके साथ ही अभिनेता ने यह भी कहा कि काम समय पर पूरा करना बहुत जरूरी था। फिर उन्होंने मजाक में कहा कि अगर शूटिंग समय पर पूरी नहीं होती, तो उनकी जगह किसी और को रख लिया जाता।

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देरी की कोई गुंजाइश नहीं: अमिताभ

बुधवार को अपने ब्लॉग में अमिताभ बच्चन ने लिखा, “आज सुबह 7 बजे काम खत्म हुआ। यह काम कल सुबह 7 बजे शुरू हुआ था। लेकिन इसे सही समय पर पेश करना जरूरी था, इसलिए मैंने ऐसा किया।”

बिग बी ने कहा कि यह जल्दबाजी इसलिए करनी पड़ी, क्योंकि नए सीजन के प्रीमियर की तारीख का ऐलान हो चुका है, इसलिए देरी की कोई गुंजाइश नहीं थी। बच्चन ने लिखा, “केबीसी के पहले टेलीकास्ट की तारीख घोषित हो चुकी है और अगर मैं उसे मिस करता तो मुझे इस काम से हटा दिया जाता। इसलिए जो जरूरी है, उसे करने जा रहा हूं।”

लंबी शूटिंग के बाद अमिताभ ने कहा कि उन्हें फिर से अपने रोजाना ब्लॉग लिखने की आदत में लौटकर अच्छा लगा। बिग बी ने लिखा, “अब मैं आराम करूंगा, कुछ खाना खाऊंगा और थोड़ी देर सोऊंगा, क्योंकि 6 अगस्त को फिर सुबह जल्दी काम पर जाना है।”

एक सीजन किया था किंग खान ने होस्ट

बता दें कि 3 जुलाई, 2000 को पहली बार शुरू हुए ‘कौन बनेगा करोड़पति’ शो के हर सीजन को अमिताभ बच्चन ने होस्ट किया है। बस इसके तीसरे सीजन को शाहरुख खान ने होस्ट किया था। ब्रिटिश फॉर्मेट ‘हू वॉन्ट्स टू बी अ मिलियनेयर’ पर आधारित इस कार्यक्रम ने उस समय अमिताभ बच्चन के करियर को नई पहचान दी, जब वह आर्थिक परेशानियों और फिल्मों में मुश्किल दौर से गुजर रहे थे।

कब और कहां देख सकते हैं ‘केबीसी 18’

‘कौन बनेगा करोड़पति 18’ का प्रीमियर 10 अगस्त को रात 9 बजे सोनी टीवी और सोनी लिव पर होगा। यह शो सोमवार से शुक्रवार तक प्रसारित किया जाएगा। इस बार सीजन की थीम ‘सोचना पड़ेगा’ है।

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