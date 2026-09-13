भारतीय सिनेमा में 50 साल से ज्यादा का समय बिता चुके एक्टर अमिताभ बच्चन को आज भी पछतावा है कि उन्होंने अपनी लाइफ में कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना क्यों नहीं सीखा। 84 साल के हो चुके अमिताभ आज भी लगातार काम कर रहे हैं। कभी लेट नाइट शिफ्ट्स तो कभी लंबे शूटिंग के समय में भी एक्टर काम करने से पीछे नहीं हटते।

इन दिनों कौन बनेगा करोड़पति 18 में वह नजर आ रहे हैं और इसी बीच उन्होंने अपनी एक इच्छा जाहिर करते हुए बताया कि उनके घर में कई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट थे लेकिन उन्होंने कभी कुछ बजाना नहीं सीखा।

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शो में आई कंटेस्टेंटकंटेंट क्रिएटर कृतज्ञा ने अमिताभ बच्चन के साथ कुछ मजेदार गेम्स खेले और बातचीत के दौरान उन्होंने बिग बी से एक दिलचस्प सवाल पूछा “अगर उन्हें अपनी जिंदगी का कोई एक दिन दोबारा जीने का मौका मिले या फिर ऐसा दिन अनुभव करने का मौका मिले, जो उन्होंने अब तक कभी नहीं जिया, तो वह क्या चुनेंगे?”

अमिताभ बच्चन ने बिना ज्यादा सोचे अपनी जिंदगी के पुराने दिन को दोबारा जीने के बजाय एक ऐसा दिन एक्सपीरियंस करना पसंद किया, जो उन्होंने अब तक नहीं जिया है। अपने फैसले की वजह बताते हुए बिग बी ने कहा, “सर, असल में मेरी जिंदगी में इतने सारे किस्से और घटनाएं हुई हैं कि अगर मुझे दोबारा जीने के लिए कुछ चुनना हो, तो समझ ही नहीं आएगा कि कौन-सा हिस्सा चुनूं और कौन-सा छोड़ दूं।”

अमिताभ बच्चन ने अपनी जिंदगी के किसी पुराने दिन को दोबारा जीने के बजाय ऐसा दिन चुनना पसंद किया, जिसे उन्होंने अब तक नहीं किया है। उन्होंने कहा कि वो दिन, जब वह कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख जाएं।

इस बारे में बात करते हुए बिग बी ने बताया कि संगीत सीखने की उनकी हमेशा से गहरी इच्छा रही, लेकिन वह इसे कभी पूरा नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि जब वह गायकों, संगीतकारों और सितारवादकों को शानदार तरीके से परफॉर्मेंस देते हुए सुनते हैं, तो उन्हें अफसोस होता है कि उन्होंने खुद कभी संगीत क्यों नहीं सीखा।

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अभिनेता ने यह भी खुलासा किया कि संगीत के लिए अपने इस लगाव के चलते उन्होंने घर पर लगभग हर तरह के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट इकट्ठा कर रखे हैं। लेकिन उन्हें कभी नहीं बजाया।

अमिताभ बच्चन ने आगे बताया कि 84 साल की उम्र में भी उनके मन में संगीत सीखने की इच्छा है। उन्होंने कहा कि वह घर में रखे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स को फूलों और मालाओं से सजाते हैं, इस उम्मीद में कि एक दिन उन्हें बजाना और संगीत सीखना शुरू कर पाएंगे। अमिताभ ने यह भी कहा कि उन्हें इस बात का गहरा अफसोस है कि 84 साल की उम्र तक वह संगीत नहीं सीख पाए।