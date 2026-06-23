भारतीय टेलीविजन के इतिहास में कुछ किरदार ऐसे हैं, जिन्हें पीढ़ियां गुजर जाने के बाद भी भुलाया नहीं जा सका। ‘विक्रम और बेताल’ का बेताल उन्हीं में से एक है। अपनी रहस्यमयी हंसी, तीखे सवालों और अनोखी कहानियों से दर्शकों को बांधे रखने वाला यह किरदार अभिनेता सज्जन लाल पुरोहित ने निभाया था। दिलचस्प बात यह है कि बेताल के रूप में घर-घर में पहचान बनाने वाले इस कलाकार का नाम समय के साथ लोगों की यादों से धुंधला पड़ गया। आखिर कौन थे सज्जन लाल पुरोहित और कैसे एक अमर किरदार निभाने वाला अभिनेता गुमनामी में खो गया, चलिए आपको बताते हैं उनके बारे में।

अभिनेता नहीं वकील बनना चाहते थे सज्जन

15 जनवरी, 1921 को राजस्थान के जोधपुर में जन्मे सज्जन लाल पुरोहित का सपना अभिनय नहीं था। वे कानून की पढ़ाई कर वकील बनना चाहते थे। हालांकि, किस्मत उन्हें फिल्मी दुनिया की तरफ खींच लाई। वे युवा अवस्था में कोलकाता पहुंचे, जहां उन्होंने एक प्रयोगशाला में काम किया। बाद में मुंबई आकर मशहूर फिल्मकार किदार शर्मा के सहायक बने।

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दिलचस्प बात यह है कि उस समय राज कपूर भी किदार शर्मा के साथ सहायक के रूप में काम कर रहे थे। फिल्म इंडस्ट्री में संघर्ष के दिनों में सज्जन ने छोटे-मोटे रोल किए, संवाद लिखे, गीत भी लिखे और पृथ्वी थिएटर के मंच पर अभिनय किया। धीरे-धीरे उनकी पहचान एक भरोसेमंद कलाकार के रूप में बनने लगी।

लंबा रहा फिल्मी करियर लेकिन स्टारडम से रहे दूर

1950 और 1960 के दशक में सज्जन ने हिंदी सिनेमा की अनेक चर्चित फिल्मों में काम किया। ‘चलती का नाम गाड़ी’, ‘जॉनी मेरा नाम’, ‘बीस साल बाद’, ‘झुमरू’, ‘रेल का डिब्बा’ और ‘अप्रैल फूल’ जैसी फिल्मों में उनकी मौजूदगी ने उन्हें उद्योग में सम्मान दिलाया। हालांकि, वे कभी मुख्यधारा के सुपरस्टार नहीं बन पाए। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी किरदार को विश्वसनीय बनाना। चाहे नायक का दोस्त हो, कैरक्टर आर्टिस्ट की भूमिका हो या नकारात्मक छवि वाला पात्र सज्जन हर रोल में सहज दिखाई देते थे।

बेताल बनकर अमर हुए सज्जन

1985 में रामानंद सागर ने लोककथाओं पर आधारित धारावाहिक ‘विक्रम और बेताल’ बनाया। धारावाहिक में राजा विक्रमादित्य की भूमिका अरुण गोविल ने निभाई, लेकिन जिस किरदार ने बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी का ध्यान खींचा, वह था बेताल। बेताल की भूमिका के लिए चुने गए सज्जन लाल पुरोहित ने अपने अभिनय, आवाज और चेहरे के भावों से इस पात्र को जीवंत बना दिया।

उनके संवाद बोलने का अंदाज, रहस्यमयी मुस्कान और विक्रम को लगातार चुनौती देने की शैली ने बेताल को भारतीय टेलीविजन के सबसे यादगार किरदारों में शामिल कर दिया। आज भी जब ‘विक्रम और बेताल’ का जिक्र होता है तो सबसे पहले बेताल की वही छवि सामने आती है, जो सज्जन ने गढ़ी थी।

फेमस होने के बाद बढ़ा दी फीस

फिर जब ‘विक्रम और बेताल’ हिट हुआ, तो सज्जन ने अपनी फीस बढ़ा दी। ‘सागर वर्ल्ड’ के मुताबिक, सज्जन ज्यादा फीस मांगने लगे, लेकिन प्रोड्यूसर्स ने मना कर दिया। इसके बाद सज्जन ने शो बीच में ही छोड़ दिया। ऐसे में मेकर्स ने भी सज्जन के बिना ही ‘विक्रम और बेताल’ की शूटिंग जारी रखी और किसी और एक्टर को उनकी जगह कास्ट भी नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने हर एपिसोड में कुछ सीन्स के बाद बेताल की पुरानी फुटेज को रिपीट किया और डबिंग उसी वॉइस ओवर आर्टिस्ट से करवाई, जिसने पहले की थी।

बेताल की लोकप्रियता ने फिल्मों को ढक दिया

विडंबना यह रही कि जिस कलाकार ने कई फिल्मों में काम किया, उसे नई पीढ़ी मुख्य रूप से बेताल के रूप में ही पहचानती है। उनके लंबे फिल्मी करियर की उपलब्धियां धीरे-धीरे उस एक किरदार के पीछे छिप गईं। यह किसी कलाकार के लिए सम्मान भी है और विडंबना भी। सज्जन की स्थिति उन सितारों जैसी थी, जिनके चेहरे दर्शक पहचानते हैं लेकिन नाम याद नहीं रख पाते।

सज्जन ने इसके बाद फिल्मों में वापसी की। बीच-बीच में ब्रेक लेकर वह थिएटर करते रहे और फिर 1996 में फिल्मों के साथ एक्टिंग से ब्रेक ले लिया। फिर साल 2000 में सज्जन की मौत हो गई और उस वक्त वह 79 साल के थे।

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