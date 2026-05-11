फिल्मों के साथ-साथ टीवी शो में भी कई सितारे ऐसे देखने को मिले, जिन्होंने विलेन का किरदार निभा कर लोगों के दिलों में अपनी एक अलग जगह बनाई। इसमें ‘कोमोलिका’, ‘माया’ का नाम सबसे ऊपर आता है। ‘कोमोलिका’ के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, आज हम आपको अपने अमर किरदार कॉलम में ‘माया’ के बारे में बताते हैं।

यह सिर्फ एक किरदार नहीं था, बल्कि भारतीय टेलीविजन पर स्थापित उस पारंपरिक सोच को तोड़ने वाली एक क्रांति थी, जिसमें नायिका को हमेशा ‘संस्कारी’, ‘सहमी’ और ‘त्यागमयी’ दिखाया जाता था। लेकिन जब जेनिफर विंगेट ने माया का रूप धारण किया, तो उन्होंने यह साबित कर दिया कि एक महिला का किरदार सिर्फ मासूम ही नहीं, बल्कि खतरनाक, जटिल और पूरी तरह ग्रे शेड्स से भरा भी हो सकता है।

यह भी पढ़ें: नफरत भी मिली, ताली भी… उर्वशी ढोलकिया को टीवी पर ‘कोमोलिका’ बनकर मिली आइकॉनिक पहचान | अमर किरदार

‘संस्कारी बहू’ से ‘खतरनाक माया’ तक का सफर

जेनिफर विंगेट ने अपने करियर की शुरुआत से ही कई ऐसे किरदार निभाए, जो दर्शकों के दिलों में एक आदर्श बहू या प्रेमिका के रूप में बसे। लेकिन ‘बेहद’ में माया बनकर उन्होंने अपने ही बनाए इस सांचे को तोड़ दिया। माया का किरदार एक ऐसी महिला का था, जो प्यार को जुनून की हद तक जीती है। उसका प्यार उसे पागलपन, हिंसा और अंधेरे की ओर ले जाता है। वह किसी भी हद तक जा सकती है- चाहे वह धोखा हो, हत्या हो या खुद को नुकसान पहुंचाना। यह किरदार पारंपरिक हीरोइन से बिल्कुल अलग था और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत बनी।

माया: प्यार, जुनून और अंधेरे का संगम

माया सिर्फ एक ‘विलेन’ नहीं थी। वह एक बेहद जटिल किरदार था, जिसके अंदर दर्द, असुरक्षा, बचपन के घाव और अकेलेपन की गहरी परतें छिपी थीं। उसकी कहानी हमें यह समझने पर मजबूर करती है कि हर ‘विलेन’ के पीछे एक कहानी होती है। उसका प्यार अर्जुन के लिए था, लेकिन वह प्यार धीरे-धीरे जुनून में बदल गया। वह अर्जुन को खोने के डर से इतना ग्रसित हो जाती है कि उसे अपने अलावा किसी और के साथ देखना भी बर्दाश्त नहीं होता। यही डर उसे ऐसे फैसले लेने पर मजबूर करता है, जो उसे खलनायक बना देते हैं।

जेनिफर विंगेट की दमदार अदाकारी

अगर माया का किरदार इतना प्रभावशाली बन पाया, तो उसके पीछे जेनिफर विंगेट की शानदार परफॉर्मेंस का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने इस रोल को सिर्फ निभाया नहीं, बल्कि उसे जिया। उनकी आंखों की भाषा, चेहरे के एक्सप्रेशन और डायलॉग डिलीवरी ने माया को अमर बना दिया। कई बार बिना कुछ बोले ही उन्होंने अपने चेहरे के भावों से माया के अंदर चल रहे तूफान को दर्शकों तक पहुंचा दिया। जेनिफर ने इस किरदार के लिए खुद को मानसिक रूप से भी तैयार किया।

टीवी पर ‘एंटी-हीरो’ का नया दौर

‘बेहद’ में ‘माया’ के किरदार ने भारतीय टीवी इंडस्ट्री में एक नया ट्रेंड सेट किया। इससे पहले तक टीवी पर नायिका को हमेशा सकारात्मक और आदर्श रूप में दिखाया जाता था। लेकिन माया ने इस धारणा को पूरी तरह बदल दिया। हालांकि, यह पहली बार नहीं था जब एक महिला किरदार को इतने ग्रे शेड्स के साथ पेश किया गया। इससे पहले भी कई अभिनत्रियों ने ऐसे किरदार निभाए, लेकिन जेनिफर छा गईं। दर्शकों ने उन्हें न सिर्फ स्वीकार किया, बल्कि उससे जुड़ाव भी महसूस किया। माया के लिए लोगों के मन में नफरत भी थी और सहानुभूति भी और यही इस किरदार की सबसे बड़ी सफलता थी।

क्यों खास है ‘माया’ का किरदार?

माया का किरदार इसलिए खास है क्योंकि वह हमें यह सिखाता है कि इंसान सिर्फ अच्छा या बुरा नहीं होता। हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं, और परिस्थितियां तय करती हैं कि कौन सा पक्ष बाहर आएगा। माया के बचपन में हुए अत्याचार और उसके मानसिक आघात ने उसे ऐसा बना दिया। अगर उसका बचपन सामान्य होता, तो शायद वह भी एक सामान्य जिंदगी जीती। लेकिन उसकी परिस्थितियों ने उसे एक अलग रास्ते पर धकेल दिया।

दर्शकों पर गहरा प्रभाव

माया का किरदार इतना प्रभावशाली था कि शो खत्म होने के बाद भी लोग उसे भूल नहीं पाए। सोशल मीडिया पर आज भी ‘माया’ के डायलॉग्स और सीन वायरल होते रहते हैं। यह किरदार दर्शकों के दिलों में डर और आकर्षण दोनों का मिश्रण पैदा करता है।

जोखिम भरा लेकिन सही फैसला

जेनिफर विंगेट के लिए माया का किरदार निभाना एक बड़ा जोखिम था। उनकी पहले से बनी ‘संस्कारी’ इमेज को तोड़ना आसान नहीं था। लेकिन उन्होंने यह चुनौती स्वीकार की और साबित कर दिया कि एक कलाकार को हमेशा नए प्रयोग करने चाहिए। अगर वह इस डर में रहतीं कि दर्शक उन्हें इस रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, तो शायद हमें ‘माया’ जैसा यादगार किरदार कभी देखने को नहीं मिलता।

‘अमर किरदार’ क्यों है माया?

‘अमर किरदार’ वह होता है, जो समय के साथ फीका नहीं पड़ता, बल्कि और गहरा होता जाता है। माया ऐसा ही एक किरदार है। यह सिर्फ एक टीवी कैरेक्टर नहीं, बल्कि एक अनुभव है, जो दर्शकों के दिलों और दिमाग में हमेशा जिंदा रहेगा। माया हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सही है और क्या गलत? क्या प्यार की कोई सीमा होती है? और क्या जुनून हमेशा विनाश की ओर ही ले जाता है?

यह भी पढ़ें: ‘शक्तिमान’ में किलविश बनने के लिए ‘महाभारत’ के द्रोणाचार्य को करनी पड़ी थी खूब मेहनत, पहली बार में मुकेश खन्ना ने कर दिया था मना