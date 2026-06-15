भारतीय टेलीविजन के इतिहास में कुछ किरदार ऐसे भी रहे हैं, जो न कहानी के सबसे बड़े हीरो होते हैं और न ही उनके हिस्से सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम आता है, लेकिन फिर भी वे दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बना लेते हैं। ऐसा ही एक किरदार फेमस टीवी शो ‘मिले जब हम तुम’ में भी देखने को मिला था, जो ‘डॉ. मयंक शर्मा’ का था। यह किरदार भले ही शो के मुख्य आकर्षणों में शामिल नहीं था, लेकिन उसकी सादगी, सोच और सकारात्मक व्यक्तित्व ने उसे दर्शकों का पसंदीदा बना दिया था।

उस दौर में टीवी सीरियलों में जहां हर कहानी में खूब ड्रामा, गलतफहमियां और बड़े-बड़े ट्विस्ट देखने को मिलते थे, वहीं मयंक शर्मा का किरदार सबसे अलग नजर आता था। वह अपनी समझदारी, शांत स्वभाव और सुलझे हुए अंदाज से लोगों का दिल जीत लेते थे। मयंक ने दिखाया कि किसी किरदार को यादगार बनने के लिए हर समय चर्चा में रहना जरूरी नहीं होता, बल्कि अच्छा व्यवहार और मजबूत व्यक्तित्व भी उसे खास बना सकता है।

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परिस्थिति को समझदारी से संभालते थे मयंक

डॉ. मयंक शर्मा पेशे से डॉक्टर थे, लेकिन उनका व्यक्तित्व सिर्फ उनके प्रोफेशन तक सीमित नहीं था। उनके किरदार की सबसे बड़ी खूबी थी उनका संवेदनशील और जिम्मेदार रवैया। वह हर परिस्थिति को समझदारी से संभालने की कोशिश करते थे और भावनाओं को सम्मान देना जानते थे। टीवी पर अक्सर डॉक्टरों को या तो बहुत गंभीर या फिर अत्यधिक आदर्शवादी दिखाया जाता है, लेकिन मयंक का किरदार इन दोनों के बीच संतुलन बनाकर चलता था। वह व्यावहारिक भी थे और भावुक भी। यही संतुलन उन्हें बाकी किरदारों से अलग बनाता था।

सादगी में छिपी थी असली ताकत

डॉ. मयंक शर्मा का व्यक्तित्व किसी बड़े नायक की तरह चमकदार नहीं था। उनके पास न कोई दिखावटी अंदाज था और न ही दूसरों को प्रभावित करने के लिए बड़े-बड़े डायलॉग। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी सादगी। वे अपने व्यवहार से लोगों का विश्वास जीत लेते। दर्शकों को उनका यही सहज स्वभाव पसंद आया।

उन्होंने कभी खुद को कहानी का केंद्र बनाने की कोशिश नहीं की, लेकिन जहां भी मौजूद रहे, अपनी छाप छोड़ गए। आज भी जब ‘मिले जब हम तुम’ के किरदारों की चर्चा होती है, तो कई दर्शक डॉ. मयंक को उनकी शालीनता और सादगी के लिए याद करते हैं।

रिश्तों को समझने वाला इंसान

टेलीविजन की दुनिया में रिश्तों को लेकर अक्सर बहुत अधिक नाटकीयता दिखाई जाती है। लेकिन डॉ. मयंक शर्मा का नजरिया अलग था। वह रिश्तों को समझते थे, उनमें सम्मान बनाए रखने पर विश्वास करते थे और किसी भी समस्या का हल बातचीत से निकालने की कोशिश करते थे। उनका किरदार यह संदेश देता था कि किसी भी रिश्ते की नींव भरोसे और समझ पर टिकती है। वह जल्दबाजी में फैसले लेने के बजाय परिस्थितियों को समझना पसंद करते थे। शायद यही वजह थी कि दर्शकों को उनमें एक वास्तविक इंसान की झलक दिखाई देती थी।

युवाओं के लिए एक सकारात्मक उदाहरण

‘मिले जब हम तुम’ मुख्य रूप से युवाओं की कहानी थी। कॉलेज लाइफ, दोस्ती, प्यार और सपनों के इर्द-गिर्द घूमते इस शो में कई रंग-बिरंगे किरदार थे। ऐसे माहौल में डॉ. मयंक शर्मा का शांत और परिपक्व व्यक्तित्व एक सकारात्मक उदाहरण की तरह सामने आया। वह यह दिखाते थे कि सफलता केवल लोकप्रियता या बाहरी आकर्षण से नहीं मिलती, बल्कि जिम्मेदारी, मेहनत और अच्छे व्यवहार से भी हासिल की जा सकती है। उनके किरदार में वह स्थिरता थी जो अक्सर युवाओं को प्रेरित करती है।

अभिनय ने बढ़ाया किरदार का प्रभाव

किसी भी किरदार की सफलता काफी हद तक उस अभिनेता के प्रदर्शन पर निर्भर करती है जो उसे पर्दे पर जीवंत बनाता है। डॉ. मयंक शर्मा के किरदार को भी अभिनय की बदौलत एक खास पहचान मिली। इस भूमिका को निभाते हुए अभिनेता अर्जुन बिजलानी ने ओवरएक्टिंग या अनावश्यक नाटकीयता का सहारा नहीं लिया। उन्होंने किरदार की सरलता और गरिमा को बनाए रखा। यही कारण था कि दर्शकों को उनका प्रदर्शन स्वाभाविक और विश्वसनीय लगा।

जब कोई अभिनेता अपने किरदार को इतनी सहजता से निभाता है कि दर्शक अभिनय को भूलकर केवल पात्र को देखने लगते हैं, तब वह भूमिका वास्तव में सफल मानी जाती है। डॉ. मयंक शर्मा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।

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