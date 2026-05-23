भारतीय टेलीविजन के इतिहास में कुछ किरदार ऐसे होते हैं, जो सिर्फ लोकप्रिय नहीं बनते, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। उनकी आवाज, उनका अंदाज, उनका चेहरा सब कुछ इतना परिचित हो जाता है कि उन्हें देखकर एक अजीब-सा भरोसा महसूस होता है। टीवी का ऐसा ही एक किरदार था एसीपी प्रद्युमन, जिसे शिवाजी सातम ने निभाया। सफेद बाल, तेज निगाहें, सधी हुई आवाज और हर केस के बीच अचानक गूंजती वह लाइन- ‘कुछ तो गड़बड़ है दया।’

यह सिर्फ एक डायलॉग नहीं था। यह भारतीय पॉप कल्चर का हिस्सा बन चुका था। ऐसा हिस्सा जिसे सुनते ही करोड़ों लोगों के दिमाग में एक पूरा दृश्य चलने लगता। अपराध, जांच, सस्पेंस और उसके बीच खड़ा एक अफसर, जिसे देखकर लगता था कि अब सच बच नहीं पाएगा। टीवी पर कई पुलिस अफसर आए। कुछ स्टाइलिश थे, कुछ गुस्सैल, कुछ बेहद इमोशनल।

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लेकिन भरोसा… वो सिर्फ एसीपी प्रद्युमन पर होता था। क्योंकि वह सिर्फ केस नहीं सुलझाता था, वह दर्शकों को यह एहसास देता था कि दुनिया में चाहे जितनी चालाकी हो, अंत में सच सामने आएगा। शायद यही वजह है कि वक्त बदल गया, टीवी बदल गया, दर्शकों की पसंद बदल गई, लेकिन एसीपी प्रद्युमन कभी रिटायर नहीं हुआ।

एक ऐसा अफसर जो ‘हीरो’ नहीं, भरोसा था

90s और शुरुआती 2000s का भारतीय टेलीविजन आज जितना तेज नहीं था। उस दौर में कंटेंट धीरे-धीरे लोगों के जीवन में जगह बनाता था। हफ्ते में एक बार आने वाले शो का इंतजार होता था और उन्हीं इंतजार के बीच सीआईडी आया था। यह शो सिर्फ अपराध की कहानियां नहीं दिखाता था। इसमें एक टीम थी- इंसानों की तरह लड़ती, गलती करती, हंसती, परेशान होती टीम और उस टीम का केंद्र थे एसीपी प्रद्युमन।

उनकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वे कभी सुपरहीरो नहीं लगे। उनके पास कोई सिनेमाई एंट्री नहीं थी। वे हवा में उड़कर विलेन नहीं पकड़ते थे। वे बस कमरे में आते थे… और माहौल गंभीर हो जाता था। उनकी मौजूदगी में केस अचानक महत्वपूर्ण लगने लगता था। टीवी पर अक्सर पुलिस अफसरों को या तो बेहद क्रूर दिखाया जाता है या फिर जरूरत से ज्यादा फिल्मी। लेकिन एसीपी एक संतुलन थे।

उनमें अनुशासन था, लेकिन संवेदनशीलता भी। वे सख्त थे, लेकिन टीम पर भरोसा करना जानते थे। उनके चेहरे पर हमेशा एक अजीब-सी शांति रहती थी- जैसे वे जानते हों कि सच देर से मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर।

‘कुछ तो गड़बड़ है दया’ एक लाइन जो मीम बनने से पहले भावना थी

आज इंटरनेट के दौर में हर लोकप्रिय चीज मीम बन जाती है। एसीपी प्रद्युमन भी ऐसे ही बने। ‘कुछ तो गड़बड़ है दया’ पर हजारों जोक्स बने, वीडियो बने, सोशल मीडिया ट्रेंड बने, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह डायलॉग मजाक बनने के बावजूद कभी छोटा नहीं हुआ, क्योंकि लोगों के लिए यह लाइन सिर्फ फनी नहीं थी। यह उनके बचपन की याद थी।

हर एपिसोड में जब एसीपी प्रद्युमन यह कहते थे, दर्शकों को लगता था कि अब कहानी पलटेगी। अब कोई बड़ा सच सामने आएगा। यह लाइन सस्पेंस का संकेत बन गई थी। यही किसी किरदार की सबसे बड़ी जीत होती है, जब उसका एक वाक्य पूरी पीढ़ी की के लिए याद बन जाए।

स्क्रीन पर आते ही क्यों बढ़ जाता था भरोसा?

इस सवाल का जवाब सिर्फ स्क्रिप्ट में नहीं छिपा। इसका जवाब उस अभिनय में था जो शिवाजी लेकर आए थे। उन्होंने एसीपी को कभी ओवरड्रामैटिक नहीं बनने दिया। उनकी आवाज में अथॉरिटी थी, लेकिन दिखावा नहीं। वे चिल्लाकर डराते नहीं थे, उनकी गंभीरता ही काफी होती थी।

इसलिए जब वे किसी केस में शामिल होते थे, दर्शकों को लगता था कि अब चीजें संभल जाएंगी। आज के दौर में यह बात और खास लगती है, क्योंकि अब स्क्रीन पर भरोसेमंद किरदार कम होते जा रहे हैं।

जब टीवी परिवार हुआ करता था

आज कंटेंट व्यक्तिगत हो गया है। हर व्यक्ति अपने मोबाइल पर अलग शो देखता है। लेकिन एक समय था जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर टीवी देखता था। सीआईडी उन्हीं शो में से एक था जिसे बच्चे भी देखते थे, बड़े भी और बुजुर्ग भी। डर भी लगता था, मजा भी आता था। उनका किरदार घरों में ट्रस्ट फिगर बन गया था। बच्चे उनकी तरह सवाल पूछते थे। लोग मजाक में दोस्तों से कहते थे- “कुछ तो गड़बड़ है।” धीरे-धीरे यह किरदार फिक्शन से निकलकर पॉप कल्चर की भाषा बन गया।

दया, अभिजीत बने ताकत

किसी भी महान किरदार की ताकत उसके आसपास के लोगों से भी बनती है। एसीपी अकेले नहीं थे। उनके साथ थे दया और अभिजीत और बाकि पूरी टीम। उनकी टीम उन्हें सिर्फ सीनियर अफसर की तरह नहीं देखती थी। उनमें एक पारिवारिक वार्मथ थी। शायद इसी वजह से दर्शक भी उस टीम को परिवार की तरह देखते थे।

रिटायर क्यों नहीं हुए एसीपी प्रद्युमन?

कुछ किरदार अभिनय नहीं करते, वे बस यादों में रहते हैं। एसीपी प्रद्युमन की लोकप्रियता सिर्फ टीआरपी की कहानी नहीं है। यह उस दौर की कहानी है जब टीवी के किरदार लोगों की जिंदगी में स्थायी जगह बना लेते थे। आज भी अगर कोई अचानक कुछ तो गड़बड़ है दया कह दे, तो दिमाग में सबसे पहले वही चेहरा आता है। शायद यही वजह है कि स्क्रीन पर आते ही आज भी एक भरोसा महसूस होता है।

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