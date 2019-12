‘क्या कपिल शर्मा में 100 एपिसोड में 100 करोड़ बना लिए? होस्ट बनकर अक्षय कुमार ने किया खुलासा

कपिल शर्मा इन दिनों अपने कॉमेडी शो The Kapil Sharma Show के 100 एपिसोड पूरे होने को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। मेकर्स ने शो के 100 एपिसोड पूरे होने की जानकारी सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर दी है। दिलचस्प ये है कि इस कॉमेडी के 100 वे एपिसोड को कपिल शर्मा से ज्यादा अक्षय कुमार होस्ट करते नजर आए। वीडियो में अक्षय कह रहे हैं, ”आज इसके (कपिल शर्मा शो) के 100 करोड़ मेरा मतलब 100 एपिसोड पूरे हो गए।” गुड न्यूज अभिनेता यह बोलने से मालूम चल रहा है कि इस शो ने 100 करोड़ कमा लिए हैं।

इसके बाद वह कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक की ओर देखते हुए कहते हैं कि, ”इसका एक फेमस डायलॉग है एक करोड़ दे दो.. कितने करोड़ चाहिए तुझे..पूरा चैनल तो चूस लिया है सोनी वालों के पास कुछ नहीं दिखाने को इसीलिए वह सूर्यवंशम दिखाते रहते हैं।” वीडियो को ट्वीटर पर काफी पसंद किया जा रहा है। अक्षय की कॉमेडी ने सभी का दिल जीत लिया है। यूजर्स कह रहे हैं कि आने वाले शो का प्रोमो जब इतना लाजवाब है तो एपिसोड कितना मजेदार होगा। ज्यादातर लोग कपिल की बजाए खिलाड़ी को कॉमेडी का किंग बता रहे हैं।

इस शो में अक्षय अपनी आने वाली फिल्म Good Newws की पूरी टीम के साथ पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ करीना कपूर, कियारा आडवाणी, दिलजीत दोसांझ, बादशाह और हार्डी संधु भी मौजूद रहे। पूरी टीम ने मोस्ट अवेटेड फिल्म गुड न्यूज का प्रमोशन किया और दर्शकों को खूब हंसाया। अक्षय कुमार ने कपिल और अर्चना पूरन सिंह के साथ भी खूब मस्ती। अक्षय को देखकर कहा कि, ”किसी से काम छीनना कोई इनसे सीखे।” बता दें कि अक्की का यह इशारा नवजोत सिंह सिद्धू की ओर था क्योंकि पहले वही इस शो में उनकी हंसाने वाली जगह पर बैठते थे।

Unlimited jokes, laughter & fun were all in the guest list of the grand 100th episode of the #TheKapilSharmaShow featuring Team #GoodNewwz in full attendance – cast & music artists! Your weekend is booked – 21st & 22nd December pic.twitter.com/FjQQmvOOE7

