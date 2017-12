PHOTO: अक्षय ने ‘केप टाउन’ से शेयर की ये तस्वीर, कंधे पर ये टैटू लग रहा कमाल

बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार इन दिनों अपनी फैमिली के साथ केप टाउन में छुट्टियां एंज्वॉय कर रहे हैं। इस बीच अक्षय ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक तस्वीर अपने फैंस के साथ शेयर की है। इस तस्वीर में अक्षय के साथ डॉग भी नजर आ रहा है। वहीं तस्वीर में अक्षय के कंधे पर एक टैटू बनवाया हुआ है। यह टैटू ‘टीना’ के नाम का है। टीना अक्षय की वाइफ ट्विंकल खन्ना का निक नेम है। इस तस्वीर को अक्षय ने कैप्शन देते हुए लिखा है, ‘इस गुड बॉय के साथ साउथ अफ्रीका की धूप लेते हुए’

बता दें, जल्द ही अक्षय कुमार फिल्म पैडमैन के जरिए सिनेमाघरों में आने वाले हैं। फिल्म 26 जनवरी 2018 को रिलीज होगी। फिल्म पैडमैन में अक्षय के अलावा सोनम कपूर और राधिका आपटे भी हैं। 2 मिनट 25 सेकंड के ट्रेलर में दिखाया गया है कि ‘पैडमैन’ (किरदारः अक्षय कुमार) किस तरह शर्म और लाज के घूंघट के पीछे महिलाओं की परेशानी को दूर करने के लिए खुल कर सामने आते हैं और इसकी वजह से उन्हें समाज में कई बार तिरस्कृत भी किया जाता है। फिल्म के ट्रेलर को सोनी पिक्चर्स के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया है।

आर. बाल्कि के निर्देशन में बनी यह फिल्म सैनिटरी नैपकिन और माहवारी के बारे में गांव और महिलाओं के बीच जागरुकता फैलाएगी। पैडमैन अरुणाचलम मुरुगानाथम पर बनी बायोपिक है। फिल्म के साथ ही ट्विंकल एक प्रोड्यूसर के तौर पर डेब्यू कर रही हैं।

Soaking up some South African sun with this good boy #MorningSnuggles pic.twitter.com/ACruIcdXSy

— Akshay Kumar (@akshaykumar) December 28, 2017