‘बिग बॉस 20’ के इस वीकेंड का वार में सलमान खान ने मोटापे, उम्र, लुक्स को लेकर ट्रोल करने वालों को जमकर खरी-खोटी सुनाई थी। जिसके बाद अब स्मृति ईरानी समेत ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ की एक्ट्रेसेस ने बॉडी शेमिंग और पर्सनल कमेंट करने वालों को सलाह दी है। साथ ही गुजारिश भी कि ट्रोल करने वाले कम से कम सलमान खान की बात ही मान लें।

स्मृति ईरानी ने अपने ऑफिशियल हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है। जिसमें शो में नंदिनी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस गौरी प्रधान कहती हैं, “मुझसे कहा जाता है कि मुझे बात करने की तमीज हितेन से सीखनी चाहिए।”

इसके बाद दामिनी का किरदार निभाने वाली रावी गुप्ता कहती हैं, “मझसे कहा जाता है, तुम हमेशा नाइट सूट क्यों पहने रहती हो?” इसके बाद शोभा का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस ऋतु चौधरी सेठ ने बताया कि ट्रोलिंग का असर सिर्फ उन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उनकी मां को भी निशाना बनाया जाता है। उन्होंने कहा, “मुझसे मेरे लिए तो कुछ नहीं कहते, लेकिन मम्मा के लिए कहते रहते हैं। अपनी मम्मा को ये करने को बोलो, वो करने को बोलो…”

इसके बाद स्मृति ईरानी ने ऋतु की ऑनलाइन मां यानी खुद के खिलाफ किए जाने वाले बॉडी शेमिंग वाले कमेंट्स का जिक्र किया। उन्होंने कहा, “और मम्मा को क्या कहते हैं? ‘मोटे भसंड।’ रोज कहते हैं।”

इसके बाद वीडियो में स्मृति ने ट्रोल करने वालों को कहा, “भैया, हम आपसे आज निवेदन करना चाहते हैं। किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा मत बोलो। हमारी नहीं तो कम से कम सलमान खान की सुन लो। अच्छा बोलो, अच्छा लगेगा।”

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सलमान खान ने भी ट्रोलिंग पर की थी बात

इन अभिनेत्रियों ने सलमान खान के ‘बिग बॉस 20’ में ऑनलाइन ट्रोलिंग और बॉडी शेमिंग पर दिए बयान के कुछ समय बाद ये वीडियो बनाया है। शो में सलमान ने सोहेल खान और वरुण धवन के बदले हुए लुक्स को लेकर सोशल मीडिया पर की जाने वाली टिप्पणियों पर बात की थी।

सलमान ने कहा था कि किसी की सेहत को लेकर चिंता जताना अलग बात है। अगर कोई कहता है कि, “भाई, आप ठीक नहीं लग रहे, आपका वजन कम हो गया है”, तो इसे चिंता जताना कहा जा सकता है। लेकिन किसी के लुक का मजाक उड़ाना सही नहीं है।

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सलमान ने प्रेग्नेंसी के बाद महिलाओं के बढ़े हुए वजन को लेकर होने वाली ट्रोलिंग का भी जिक्र किया था। इन दिनों सोशल मीडिया पर कैटरीना कैफ के पोस्टपार्टम लुक को लेकर भी कई तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं। लोग इसे कैटरीना से जोड़कर देख रहे हैं, हालांकि, सलमान ने शो में कैटरीना का नाम नहीं लिया था।