टीवी अभिनेत्री अदिति शर्मा ने हाल ही में अपने पति अभिनीत कौशिक और उनके परिवार पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था। अब एक्ट्रेस ने इस मामले पर चुप्पी तोड़ी है और कहा कि इस बारे में सार्वजनिक रूप से बात करने से पहले उन्हें इस स्थिति को भावनात्मक रूप से समझने और संभालने के लिए समय चाहिए था।

अदिति ने मुंबई पुलिस में घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराई थी। उनकी शिकायत के बाद 31 जुलाई, 2026 को गोरेगांव पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई। अदिति ने टाइम्स नाउ से बात करते हुए कहा कि वह अपनी निजी जिंदगी को लेकर काफी प्राइवेट इंसान हैं और जब तक वह खुद इसके लिए तैयार नहीं थीं, तब तक अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात नहीं करना चाहती थीं।

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इस सदमे से उबरने में लगेगा समय: अदिति

अदिति ने कहा, “जो कुछ हुआ, उसे स्वीकार करना भी अपने आप में एक लंबी प्रक्रिया रही। उन्होंने कहा कि मुश्किल हालात और बड़े फैसलों को समझने और उनसे बाहर निकलने में समय लगता है। इसलिए उन्हें इन आरोपों पर तुरंत सार्वजनिक रूप से बात करने की जरूरत महसूस नहीं हुई।”

अदिति शर्मा ने यह भी कहा कि जो लोग मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, उन्हें अपने परिवार का सहारा लेना चाहिए और भावनात्मक मदद लेनी चाहिए। उन्होंने मेडिटेशन करने की भी सलाह दी। अदिति ने बताया कि मेडिटेशन ने उन्हें अपनी स्थिति से निपटने में मदद की।

शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न के लगाए आरोप

एफआईआर में अदिति के पति अभिनीत विद्यानंद कौशिक, उनकी 65 वर्षीय सास उर्मिला कौशिक और 29 वर्षीय ननद कीर्ति कौशिक का नाम शामिल हैं। ‘रब्ब से है दुआ’ की एक्ट्रेस की शिकायत के अनुसार, उन्हें कथित तौर पर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, मारपीट और गाली-गलौज का सामना करना पड़ा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके चरित्र को लेकर बातें कही गईं और उनका स्त्रीधन, यानी मायके से प्यार और स्नेह के तौर पर मिला सामान और गहने, उन्हें वापस नहीं किए गए।

FIR में भारतीय न्याय संहिता की धारा 3(5) (साझा इरादा), 316(2) (आपराधिक विश्वासघात), 352 (जानबूझकर अपमान) और 85 (पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा शादीशुदा महिला के साथ क्रूरता) लगाई गई हैं। पुलिस को दिए अपने बयान में अदिति शर्मा ने आरोप लगाया कि शादी के दो-तीन दिन के अंदर ही उनके पति का व्यवहार बदल गया था। उन्होंने दावा किया कि अभिनीत उनके कपड़ों को लेकर सवाल करने लगे और छोटी-छोटी बातों पर अक्सर उनसे बहस करते थे।

घर के खर्चों में नहीं देते थे योगदान

अदिति ने आगे आरोप लगाया कि अभिनीत घर के खर्चों में योगदान नहीं देते थे और आर्थिक रूप से उन पर निर्भर थे। उन्होंने अपनी सास पर शादी के गहने अपने पास रखने का भी आरोप लगाया। शिकायत के अनुसार, इनमें सोने की चेन, अंगूठियां, डायमंड रिंग, मंगलसूत्र और चूड़ियां शामिल थीं। अदिति ने आरोप लगाया कि कई बार गहने वापस मांगने के बावजूद उन्हें ये गहने वापस नहीं मिले।

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