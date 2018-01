एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा पिछले काफी समय से अपने अमेरिकी शो क्वांटिको सीजन 3 की शूटिंग में व्यस्त हैं। वह आए दिन शो के सेट से फोटो को शूटिंग की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं। इस बीच प्रियंका का इनकम टैक्स से जुड़ा भी एक मामला सामने आ रहा है। प्रियंका कुछ लग्जरी घड़ी और अन्य सामान को लेकर आयकर के मामले में फंसती दिख रही हैं। प्रियंका का कहना है कि यह लग्जरी चीजें उन्होंने खरीदी नहीं हैं यह उन्हें गिफ्ट में मिली हैं। वहीं इनकम टैक्स विभाग का कहना है कि भारतीय अधिनियम के तहत प्रियंका को गिफ्ट में भी मिले लग्जरी सामानों पर टैक्स भरना होगा।

Priyanka Chopra shows luxury watch and sedan as gifts, ordered to pay tax https://t.co/JdNve1GiTh via @TOIEntertain pic.twitter.com/X4ThNxXfdy

— Times of India (@timesofindia) January 25, 2018