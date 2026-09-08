बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान द्वारा होस्ट किया जाने वाला शो ‘बिग बॉस 20’ 6 सितंबर से शुरू हो चुका है। इस बार के सीजन में सेलेब्स, यूट्यूबर, रैपर और कंटेंट क्रिएटर ने हिस्सा लिया है। इन्हीं में से एक आसिफ खान भी हैं, जिन्हें लोग ‘पंचायत’ के दामाद जी के नाम से भी जानते हैं। जब आसिफ ने ‘बिग बॉस’ में एंट्री ली, तो उनके फैंस काफी खुश हो गए।

हालांकि, इसी बीच अब अभिनेता का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। उस वीडियो में वह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि ‘बिग बॉस’ शो उनके टेस्ट जैसा नहीं है। वह कभी इस शो में नहीं जाएंगे, जिसके बाद अब कुछ लोगों ने उन्हें ट्रोल करना भी शुरू कर दिया है।

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क्या बोले थे आसिफ खान?

दरअसल, आसिफ खान ने हिंदी रश को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उनसे पूछा गया कि ‘बिग बॉस’ में जाने का कोई प्लान है आपका। इसके जवाब में अभिनेता ने कहा, “नहीं, मुझे इवन आया था लास्ट 2022 में आया था। उसके लिए… किसी ने पूछा था, तो फिर मैंने अपने एक दो यारों दोस्तों से पूछा कि ये इस तरीके से आया है।”

फिर उनसे पूछा गया कि क्या आपने देखा है ‘बिग बॉस’। इसके जवाब में आसिफ ने कहा, “मैं एक वक्त पर ना वो कौन सा सीजन था मुझे याद नहीं आ रहा… मैंने अच्छा खासा देखा है। मतलब महीना भर लगा के देखा है मैंने पूरा सीजन बहुत साल पहले। फिर उसके बाद जब मुझे समझ में आ गया ना कि मेरा टेस्ट नहीं है ये।

मैं लाइफ में भी अपने बहुत सारे दोस्तों को बोलता हूं कि ऑफ कैमरा एक्टिंग नहीं करनी चाहिए। तो ऑफ कैमरा एक्टिंग मुझे बहुत एलर्जी है उस चीज से। तो इसलिए फिर मैंने कहा ये अपने टेस्ट की चीज नहीं है ये छोड़ो इसे… छोड़ दिया फिर देखना।”

इन फिल्मों और सीरीज में नजर आ चुके हैं आसिफ

आसिफ खान ‘पगलेट’, ‘परी’, ‘द ग्रेट इंडियन फैमिली’ और ‘द भूतनी’ जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। वहां उनके काम को काफी पसंद किया गया था। हालांकि, उन्हें पहचान वेब सीरीज ‘पंचायत’ से मिली। इस शो के पहले सीजन में वह नाराज दूल्हे का किरदार निभाते हुए नजर आए थे। इसके बाद उन्हें सीजन तीन में भी देखा गया। ‘पंचायत’ के अलावा आसिफ खान ‘मिर्जापुर’, ‘जामताड़ा’ और ‘पाताल लोक’ जैसे शो में भी दिखाई दे चुके हैं।

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