Kangana Ranaut Tejas First Look: जजमेंटल है क्या, पंगा के बाद कंगना रनौत अपनी एक और फिल्म के पोस्टर के साथ हाजिर हो चुकी हैं। कंगना अपनी अपकमिंग फिल्म ‘तेजस’ में फाइटर पायलट की भूमिका में नजर आने वाली हैं जिसका पहला लुक सामने आ चुका है। पोस्टर में कंगना पायलट की यूनिफॉर्म पहनीं,आंखों पर चश्मा और हाथ में हेलमेट लिए नजर आ रही हैं। पोस्टर में कंगना का आत्मविश्वास साफतौर पर झलक रहा है।

कंगना की टीम सहित इस पोस्टर को रंगोली चंदेल और ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। कंगना की बहन रंगोली चंदेल ने पोस्टर को शेयर करते हुए लिखा, वॉर हीरो ही असल हीरो होते हैं। और कंगना को भारत के लिए लड़ते हुए देखना है। #Tejas आश्चर्यजनक होगा।

ट्रेड एनालिस्ट तरण ने फिल्म पोस्टर के साथ इस बात की भी सूचना दी है कि इस फिल्म को कौन प्रोड्यूस कर रहा है और यह कब रिलीज होगी। तरण ने जानकारी देते हुए लिखा, कंगना तेजस में एयरफोर्स पायलट के रूप में नजर आएंगी। उड़ी के बाद बहादुर सेना पर आधारित यह RSVP की दूसरी फिल्म होगी जिसके सर्वेश मेवाड़ा निर्देशक होंगे। फिल्म को रोनी स्क्रूवाला प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म अगले साल अप्रैल में रिलीज होगी।



War hero is the real hero and to see Kangana fight for India that too #Tejas will be amazingpic.twitter.com/ulO3NIjWy0

