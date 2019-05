Vishal Dadlani Tweet: पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ने के लिए तैयार बीएसएफ से बर्खास्त तेज बहादुर सिंह के नामांकन पत्र को रद्द कर दिया गया है। ऐसे में अब वह सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। तेज बहादुर का नामांकन पत्र खारिज होने के बाद आम जनता, राजनेता से लेकर बॉलीवुड सेलेब्स तक अपना रिएक्शन सोशल मीडिया पर जाहिर कर रहे हैं। सिंगर विशाल ददलानी ने भी तेज बहादुर यादव के नामांकन रद्द पर ट्वीट किया है।

विशाल ददलानी ने ट्वीट में लिखा- ‘कौन जानता था कि फेकू फट्टू भी है..छी।’ विशाल के इस ट्वीट पर उनके फैन्स ने भी अपना रिएक्शन दिया है। एक यूजर ने लिखा- ‘नियम तो नियम होता है, लेकिन आपकी जली पड़ी है।’ वहीं एक अन्य यूजर लिखता है- ‘इसकी भाषा देखकर लगता है कि असल जिंदगी में इससे बेसुरा कोई और नहीं।’ एक ट्विटर यूजर ने लिखा- ”यदि नामांकन रद्द होने का कारण सही है और नियमों के मुताबिक उसकी उम्मीदवारी खारिज कर दी गई है, क्या इसमें मोदी जी जिम्मेदारी हैं?”

Who knew Feku is also a phattu. Chhee! https://t.co/aoaT4dvJ1C

— VISHAL DADLANI (@VishalDadlani) May 1, 2019