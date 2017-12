बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान ने टेलीविजन की दुनिया में शो ‘टेड टॉर्स इंडिया’ से वापसी की है। रविवार को इस शो का पहला एपिसोड टेलीकास्ट किया गया। लेकिन शो की शुरुआत से पहले शाहरुख ने ट्विटर पर अपने फैंस के बीच मौजूदगी दर्ज कराई। दरअसल, शाहरुख ट्विटर पर अपने फैंस के हर सवाल का जवाब देने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान भारी संख्या में शाहरुख के फैंस उनके अकाउंट पर उनकी राह देखने लगे।

इस बीच शाहरुख से कई लोगों ने बातचीत की और ढेरों सवाल पूछे। लोगों ने शाहरुख से शो से जुड़े सवाल पूछने शुरू किए। एक यूजर ने पूछा, ‘आपको टेड टॉक्स में काम करके कैसा लगा? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा।’ इस सवाल का शाहरुख जवाब देते हैं, ‘कोई भी आइडिया बड़ा या छोटा नहीं होता है। किसी के लिए वह किस प्रकार मददगार साबित होता है यह बड़ी बात है।’

I realised that an idea is not big or small it’s actually how it changes people’s life for better that makes it big. https://t.co/TMszEHAd4n — Shah Rukh Khan (@iamsrk) December 10, 2017

वहीं एक यूजर शाहरुख का नंबर मांगने लगता है। तो इस पर शाहरुख भी बड़े अलग अंदाज में उन्हें जवाब देते हैं। यूजर पूछता है, ‘मोबाइल नंबर मिलेगा?’। इसका जवाब शाहरुख देते हैं, ‘जल्द से जल्द आप तक पहुंचाता हूं। आपको आधार कार्ड भी चाहिए?’

इसी ट्वीट पर कई यूजर रिप्लाई करना शुरू कर देते हैं। कुछ कहते हैं नहीं सर आपका नंबर ही चाहिए तो कुछ शाहरुख की वोटिंग आइडी कार्ड की कॉपी पोस्ट कर देते हैं। इसके अलावा एक यूजर तो कहता है, ‘एटीएम का पिन मिलेगा?’

Today when #TedTalksIndia starts at 7pm, maybe a few questions on that and more. Lots of ideas to listen to & ponder on. Let’s do #AskSRK — Shah Rukh Khan (@iamsrk) December 10, 2017

Will send it as soon. Want my Aadhaar card also??? https://t.co/6qMF8CjKi9 — Shah Rukh Khan (@iamsrk) December 10, 2017

Sending u one https://t.co/jHFCaLdGHv — Shah Rukh Khan (@iamsrk) December 10, 2017

Adhaar card toh nahi filhaal vote ka card hai mere paas KhanDaan ke baalig logon ke hehe pic.twitter.com/ACjFHkjsrF — Sнαн Kι Bιω(@JacyKhan) December 10, 2017

ATM ka pin number mileaga? — subhasish thewarrior (@6Subhasish) December 11, 2017

