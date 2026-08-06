कॉमेडियन समय रैना ने अपने फेमस शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ के दूसरा सीजन का ऐलान कर सभी को चौंका दिया था। हालांकि, शो का सबसे बड़ा सरप्राइज सिर्फ शो की वापसी नहीं, बल्कि यह था कि नया सीजन एक साथ यूट्यूब और नेटफ्लिक्स दोनों पर रिलीज हुआ। पहले सीजन की तरह एपिसोड यूट्यूब पर विज्ञापनों के साथ मुफ्त में उपलब्ध हैं, जबकि नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर वही कंटेंट अपनी पेड सदस्यता के तहत देख सकते हैं।

इस फैसले के बाद लोगों के मन में सवाल उठा कि जब वही शो यूट्यूब पर मुफ्त में मिल रहा है, तो कोई उसे नेटफ्लिक्स पर पैसे देकर क्यों देखेगा? इस पर अब नेटफ्लिक्स के सीईओ टेड सारंडोस ने रिएक्ट किया है। दरअसल, टेड सारंडोस हाल ही में ‘द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप’ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत गोयनका द्वारा होस्ट किए गए शो ‘एक्सप्रेस अड्डा’ का हिस्सा बने, जहां उन्होंने ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर लाने के पीछे की रणनीति के बारे में बात की।

यह भी पढ़ें: राजपाल यादव के घर पहुंचा कुर्की नोटिस, 34 दिन में 16 करोड़ की रकम नहीं चुकाई तो नीलाम होगी संपत्ति

क्या बोले नेटफ्लिक्स के सीईओ टेड सारंडोस

टेड सारंडोस ने कहा कि नेटफ्लिक्स यूट्यूब को अपना कॉम्पिटिटर नहीं मानता। उनके मुताबिक, यूट्यूब ऐसी जगह है जहां बेहतरीन क्रिएटर्स और नए आइडिया खोजे जाते हैं। नेटफ्लिक्स के सीईओ ने कहा, “मैं यूट्यूब को सिर्फ एक ऐसी जगह मानता हूं, जहां नई चीजें खोजी जाती हैं। यह किसी फिल्म फेस्टिवल, फिल्म स्कूल या ओपन कास्टिंग कॉल से अलग नहीं है। इस मामले में हमारी टीम इस शो को लेकर बहुत उत्साहित थी।”

उन्होंने यह भी बताया कि ‘इंडियाज गॉट लेटेंट 2’ को नेटफ्लिक्स पर लाने का फैसला इसलिए लिया गया, क्योंकि शो पहले से ही काफी लोकप्रिय था। टेड सारंडोस ने कहा, “इस शो के साथ पहले से ही बड़ी ऑडियंस जुड़ी हुई थी और इसका होस्ट भी बेहद लोकप्रिय है। इसमें वे सभी बातें थीं, जो दर्शक पसंद करते हैं, इसलिए हम इसे अपने प्लेटफॉर्म पर लेकर आए। इसे लेकर हम काफी उत्साहित हैं।”

बता दें कि ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ के दूसरे सीजन के अब तक चार एपिसोड आ चुके हैं। इनमें समय रैना के साथ आलिया भट्ट, शरवरी, राघव जुयाल, तनमय भट्ट और विशाल ददलानी जैसे कई बड़े सितारे नजर आ चुके हैं।

यह भी पढ़ें: ‘नहीं करता तो मुझे हटा दिया जाता’, अमिताभ बच्चन ने ‘केबीसी 18’ के लिए की 24 घंटे की शिफ्ट