The Tashkent Files: कुछ दिनों पहले ही फिल्म ‘द ताशकंत फाइल्स’ का ट्रेलर सामने आया था। इस फिल्म का ट्रेलर काफी पसंद किया गया। लेकिन फिल्म अब एक कॉन्ट्रोवर्सी में फंसती नजर आ रही है। दरअसल, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत पर सवाल उठाती इस फिल्म को बैन करने की मांग की जा रही है। फिल्म रिलीज न हो पाए इसके लिए फिल्म और फिल्म के प्रोड्यूसर विवेक अग्निहोत्री को भी लीगल नोटिस भेजा गया है।

फिल्म रिलीज न करने का यह नोटिस और किसी ने नहीं बल्कि लाल बहादुर शास्त्री के पोते विभाकर और दिवाकर शास्त्री ने भेजा हैं। इसी के साथ ही एक नोटिस सीबीएफसी को भी भेजा गया है कि इस फिल्म को रिलीज होने के लिए पास न किया जाए।

शास्त्री के पोते विभाकर और दिवाकर फिल्म ‘द ताशकंत फाइल्स’ को रिलीज इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें लगता है कि चुनावी माहौल के बीच ऐसी फिल्म रिलीज करने से वोटर्स पर असर पड़ सकता है। वहीं विभाकर-दिवाकर का कहना है कि लाल बहादुर शास्त्री की मौत को लेकर उन्हें और उनके परिवार को कोई संदेह नहीं है।

ऐसे में शास्त्री के परिवार की मांग है कि फिल्म रिलीज से पहले उनकी फैमिली को दिखाई जानी चाहिए। अगर फैमिली को लगता है कि इस फिल्म से चुनाव के दिनों में किसी भी तरह का खलल नहीं पड़ेगा तब इस फिल्म को रिलीज किया जा सकता है।

Grandsons of late #PrimeMinister Lal Bahadur Shastri have served a legal notice on @vivekagnihotri & the production house against release of movie #TashkentFiles. Vibhakar & Diwakar Shastri say timing of movie is suspect & no permission was sought from the immediate family.

— Utkarsh Anand (@utkarsh_aanand) April 10, 2019