Tarek Fatah: पाकिस्तान के आलोचक और लेखक तारिक फतेह ने एक वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है, जिसमें एक पिता अपने दो बच्चों से धमकी दिलवा रहा है। इस हेट स्पीच वाली वीडियो को देख कर हर कोई हैरान है। बॉलीवुड गीतकार जावेद अख्तर ने भी इस वीडियो को देखा औऱ देखते ही रिएक्ट किया। उन्होंने तारिक द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो को देख कर कहा कि- ये हेट स्पीच फैलाने वाला शख्स कौन है, इसे गिरफ्तार किया जाए।

वहीं तारिक ने भी इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में हैरानी जताते हुए लिखा- ‘एक पाकिस्तानी पिता अपने दो छोटे और नादान बच्चों को क्या सिखा रहा है, नफरत करना, हिंदुओं से। धमकी देना और हिंसा करना। बच्चे कहते सुने जा रहे हैं कि हिंदू मंदिर इस्लामाबाद में बना तो वह ऐसा सबक सिखाएंगे कि याद रखेंगे। देखिए बच्चों के पिता की आंखों में ये सब कर के कितना गर्व है.. शॉकिंग।’

जावेद ने इस वीडियो को देख तारिक को कमेंट करते हुए कहा- ‘इस आदमी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। पाकिस्तान गवर्नमेंट को इसे ढूंढ कर निकालना चाहिए और इसे भड़काऊ स्पीच देने के लिए गिरफ्तार करना चाहिए। हिंदू मायनॉरिटी के खिलाफ यह भड़काऊ भाषण दे रहा है। वहीं ये बच्चों का शोषण कर रहा है उन्हें गलत राह पर ले जा रहा है। बच्चों का दिमाग इस चीज से वॉश किया जा रहा है, तो वह इसी सोच के साथ आगे बढ़ेगे वह, वह एक नॉर्मल इंसान नहीं बन पाएंगे।’

Pakistani father makes his son utter hatred towards Hindus and threatens violence if a Hindu Temple permitted in Islamabad. Check out the pride in the father’s eyes. Shocking.

pic.twitter.com/Myy6Kh0aB4

— Tarek Fatah (@TarekFatah) July 7, 2020