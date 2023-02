TMKOC: शैलेश लोढ़ा को शो छोड़ने के महीनों बाद भी नहीं मिली बकाया फीस , क्या यही थी शो छोड़ने की वजह?

टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। कहा जा रहा है कि शो छोड़ने के बाद भी मेकर्स ने शैलेश लोढ़ा (Shailesh Lodha) को पूरी फीस नहीं दी है।

'तारक मेहता' मेकर्स ने नहीं दिए शैलेश लोढ़ा के बकाया पैसे (image: instagram)

छोटे पर्दे का सबसे फेमस कॉमेडी शो ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah) करीब 14 सालों से अपने दर्शकों को एंटरटेन कर रहा है। दर्शक शो के साथ इसके किरदारों को भी काफी पसंद करते हैं। पिछले कुछ साल से शो में काफी विवाद देखने को मिल रहे हैं। शो को एक के बाद एक कई कलाकार अलविदा कह चुके हैं। कुछ समय पहले शो में मेहता साहब का किरदार निभाने वाले कलाकार शैलेश लोढ़ा ने भी ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ शो को अचानक अलविदा कह दिया था। शैलेश लोढ़ा के शो छोड़ने के बाद तमाम तरह के कयाल लगाए गए थे। कभी कहा गया कि उनका मेकर्स के साथ झगड़ा हुआ तो कभी गया गया कि शैलेश लोढ़ा ने अपने नए शो के कारण ‘तारक मेहता’ को अलविदा कहा। हालांकि अब शैलेश लोढ़ा (Shailesh Lodha) को लेकर एक बड़ी खबर सामने आर रही है। खबर है कि एक्टर को मेकर्स ने अभी तक उनकी बकाया फीस नहीं दी है। जबकि उन्हें शो छोड़े हुए 6 महीने से अधिक का समय हो गया है। शैलेश लोढ़ा को नहीं मिली फीस दरअसल मामले की जानकारी देते हुए हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से लिखा है कि मेकर्स ने शैलेश लोढ़ा की एक साल की फीस को अभी तक नहीं चुकाया है। बता दें कि यह राशि लगभद 6 अंकों की है। एक्टर काफई बेसब्री से अपने पैसे मिलने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन शो के प्रोड्यूसर असित मोदी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। शैलेश ने साल 2022 में शो को अलविदा कह दिया था। Also Read Pathan की सफलता पर अनुराग कश्यप ने राइट विंग ट्रोल्स पर कसा तंज, कहा- सबके कपड़े उतर गए अन्य कलाकारों को भी हुई परेशानी शो से जुड़े एक अन्य सूत्र ने बताया है कि यह पहली बार नहीं है, जब मेकर्स ने किसी की फीस देने में इतना वक्त लगाया है। अभी तक शो में अंजलि का किरदार निभाने वाली नेहा के भी 40-50 लाख रुपये नहीं दिए गए हैं। यहां तक की टप्पू का किरदार निभाने वाले राज अनादकट को भी इसी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा था।

