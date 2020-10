View this post on Instagram

#Repost @spotboye_in OMG! Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah’s Gogi Aka Samay Shah Gets A Life Threat, Files Police Complaint- EXCLUSIVE CCTV Footage Inside! #TMKOC #SamayShah #TaarakMehtaKaOoltahChashmah #SabTv @samayshah_5