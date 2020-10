Bigg Boss 14: बिग बॉस शो लवर्स और हेटर्स के बीच सोशल मीडिया पर अकसर जुबानी जंग देखी जाती है। इस बात Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah की ‘बबीता जी’ भी इस जंग में कुदती दिखाई दीं। बबीता जी यानी मुनमुन दत्ता का एक ट्वीट सामने आया जिसमें वह बिग बॉस हेटर्स को मैसेज देती नजर आईं। अपने पोस्ट में वह कहती दिखीं कि तुम लोगों को ये शो नहीं देखना तो मत देखो लेकिन दूसरों को जज मत करो।

मुनमुन दत्ता ने अपने पोस्ट में लिखा- ‘मैं उन लोगों से कहना चाहूंगी जो बिग बॉस नहीं देखते हैं। ये जजमेंटल एटीट्यूड क्या है भाई? इसे रहने दीजिए एक किनारे। आप लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि अगर आप ये शो नहीं देखते हैं तो मतलब आप उन लोगों से बहतर हैं जो इस शो को देखते हैं? आप नहीं देखते ये शो ये आपकी चॉइस है। मैं और बाकी लोग देखते हैं ये हमारी चॉइस है। यहां ये साबित करने की कोशिश मत करिए कि आप इससे महान बन गए। यह हास्यास्पद है। #BB14’

ऐसे में ‘बबीता जी’ के कई फैंस उन्हें कहने लगे कि – ‘लोग आपकी चिंता करते हैं इसलिए आपको ये शो देखने से मना कर रहे हैं। यह शो आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। ये शो फेकनेस, निगेटिविटी से भरा पड़ा है।’ एक यूजर बोला-बिग बॉस बहुत इंट्रस्टिंग शो है-कुछ मूर्ख ऐसा कहते हैं, घर से दूर रहना, परिवार से दूर रहना और कुछ समय के लिए फोन से दूर रहना, टास्क करना और उन्हीं घरवालों से झगड़ना जिनके साथ रह रहे हो। इससे और भी ज्यादा कुछ अच्छा हो सकता है चैलेंज।

To people who don’t watch BB, what is this judgemental attitude ? Holier than thou attitude ? Y do u think you’re better than people who watches it ? You don’t watch that’s ur choice .. I and others watch that’s our choice . Dont portray urself great here . It’s laughable . #BB14

