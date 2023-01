Tara Sutaria-Aadar Jain Breakup: शादी की खबरों के बीच तारा सुतारिया और आदर जैन का हुआ ब्रेकअप!

Tara Sutaria-Aadar Jain break up: तारा सुतारिया और आदर जैन के बीच ब्रेकअप की खबरें आ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों म्युच्युअल अंडरस्टैंडिंग से अलग हो रहे हैं और अभी भी दोस्त बने रहेंगे।

Tara Sutariya-Aadar Jain Breakup

