तापसी पन्नू चाहती हैं गुरुद्वारा जाने वालों का होना चाहिए ड्रग टेस्ट, जानिए क्यों

एक्ट्रेस तापसी पन्नू गुस्से में हैं। उनकी हालिया फिल्म मनमर्जियां का बिजनेस अब तक औसत रहा है। इसके अलावा उनकी फिल्म के तीन सीन्स को उनकी मर्जी के बिना ही डिलीट कर दिया गया है। फिल्म ‘मनमर्जियां’ के तीन सीन्स को हंगामे के बाद उन्हें हटाया गया है। इनमें अभिषेक के किरदार का 29 सेकंड्स का स्मोकिंग सीन, तापसी और अभिषेक के गुरुद्वारे में एंटर होने वाला करीब एक मिनट का सीन और तापसी का स्मोकिंग करते हुए 11 सेकंड का सीन फिल्म से हटाया गया है।

तापसी ने सिलेसिलेवार ट्वीट्स के सहारे अपना आक्रोश जाहिर किया। उन्होंने फिल्म का सीन हटाए जाने पर ट्वीट किया। ‘मैं आश्वस्त हूं कि फिल्म के सीन कटने के बाद अब कोई सिख कभी सिगरेट नहीं पीएगा और कोई भी महिला गुरुद्वारे में शादी करने के वक्त किसी और के बारे में नहीं सोचेगी।इससे वाहे गुरू को नाज होगा कि उनका धर्म सबसे शुद्ध, सबसे धार्मिक और शांतिपूर्ण है।’ इसके बाद एक शख़्स को रिप्लाई करते हुए उन्होंने पंजाब के गुरूद्वारों के बाहर ड्रग टेस्ट करने की मांग कर डाली।

#Protest I want full drug test outside the gurudwara https://t.co/MW9o49OxtF

— taapsee pannu (@taapsee) September 20, 2018