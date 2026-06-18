बिग बॉस में नजर आईं तान्या मित्तल शो में तो सुर्खियों में रहीं ही थीं लेकिन शो से बाहर आने के बाद भी उनकी चर्चा में कोई रुकावट नहीं आई। हाल ही में प्रणित मोरे की काफी आलोचना हुई थी। वो भी शो में तान्या मित्तल के साथ नजर आए थे। ‘370 रुपये की बिरयानी’ विवाद पर सोशल मीडिया पर कई लोगों के रिएक्शन देखने मिले थे। अब अपने एक इंटरव्यू में तान्या मित्तल ने भी इस पर अपना रिएक्शन दिया है।

तान्या मित्तल का कहना है कि वो प्रणित को बिग बॉस के घर में भी आगाह कर चुकीं थीं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दूसरो की बेइज्जती करने वाले लोगो के साथ ऐसा ही होता है। तान्या मित्तल का कहना है कि प्रणित बिग बॉस में भी सभी के साथ बैठकर अपना रोस्टिंग शो करते थे लेकिन उन्होंने कभी उसे इंटरटेन नहीं किया।

यह भी पढ़ें- ‘समझौता कर लो 1 लाख मिलेंगे’, मानवी गगरू ने इंडस्ट्री के काले सच का किया पर्दाफाश, बोलीं- नॉन नेपो किड के साथ ये होता है…

तान्या मित्तल का प्रणित मोरे की कंट्रोवर्सी पर जवाब

फीवर एफएम से बातचीत के दौरान तान्या मित्तल ने कई सारी बातों पर बात की। अपने साथ होने वाली ट्रोलिंग से लेकर बिग बॉस के बाद मिली लोकप्रियता और अपनी शानदार साड़ियों के कलेक्शन पर तान्या मित्तल ने मजेदार बातें की। इंटरव्यू में होस्ट तान्या मित्तल से पूछती है कि ‘जब प्रणित वायरल हुए तो उन्हें तान्या मित्तल की बात याद आईजो उन्होंने प्रणित के बारे में बिग बॉस के घर में कही थी। इसके जवाब में तान्या कहती है, हां मैंने कहा था कि जिन जिन इज्जतदार आदमियों की वो इज्जत उतारता है, इसलिए उनके पीछे पीछे जाकर उनसे माफी मांगेगा।’

‘जब कोई अपना करियर किसी की बेइज्जती करके खड़ा होता है। वो सभी को ट्रोल करता है या रोस्ट करता है। मैं तो बिग बॉस के घर में भी उसके शो में नहीं बैठती थी। वो बाकी लोगों के लिए सेलिब्रिटी होगा, मेरे लिए नहीं था। जो आदमी दूसरों का मजाक बनाए या रोस्ट करें। मुझें नहीं पसंद था और वैसे भी वो काफी निचले स्तर तक चला जाता था। तो मैं इसलिए वो पसंद नहीं करती।’ बता दें कि तान्या मित्तल ने भले ही डायरेक्ट नाम ना लिया हो लेकिन उन्होंने बिना नाम लिए अपने तरीके से प्रणित मोरे की निंदा की।

यह भी पढ़ें- जब शाहरुख खान ने माफ किया 42 लाख का बिल तब रिलीज हो पाई ‘देऊल बंद 2’, अब तक कमा चुकी है 80 करोड़

प्रणित मोरे ने अपनी घटिया टिप्पणी के लिए बाद में माफी मांगी थी। इसके लिए उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया था और लोगों से दूसरा मौका मांगा था। उनकी आलोचना के साथ साथ, कई लोग उनके बचाव में भी सामने आए थे। जिनमें बिग बॉस में उनके साथी रहे कुनिका सदानंद, शहबाज बदेशा शामिल थे।

₹370 बिरयानी विवाद से शुरू हुआ बवाल

कॉमेडियन प्रणित मोरे के स्टैंड अप शो में एक दर्शक युवक ने अपना एक किस्सा शेयर किया था जिसमें उसने बताया था कि वो एक लड़की से मिला, उनकी बातचीत हुई, वो डेट पर गए जहां उन्होंने 370 रुपये की बिरयानी खाई। बिल उस युवक ने चुकाया। उसके बाद वो लड़की अपने घर जाना चाहती थी लेकिन उस शख्स को लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है।

उसे वो पैसे वसूल करने थे। उस लड़के के पैसे वसूलने की बात का संदर्भ उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने का था। इस बात पर सब लोग हंसते है और प्रणित मोरे भी उस पर अपना रिएक्शन देते हुए इसे पीक गुरुग्राम कंटेंट बताते है। इसी वीडियो के बाद से सोशल मीडिया पर ये कंट्रोवर्सी ने तूल पकड़ा और मामला इतना बढ़ गया कि महाराष्ट्र साइबर क्राइम पुलिस और महिला आयोग ने प्रणित मोरे के खिलाफ एक्शन लिया है।