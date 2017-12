कई मशहूर बॉलीवुड सितारों से शानदार अभिनय कराने वाले लेखक-निर्देशक तनवीर का मंगलवार (19 दिसंबर) को निधन हो गया। वह 54 वर्ष के थे औरन 2015 से ही बीमार चल रहे थे। अस्‍पताल में कैंसर का इलाज चल रहा था मगर कोई बेहतरी नजर नहीं आई। निधन के बाद तनवीर को परिवार और करीबियों की मौजूदगी में सांताक्रूज स्थित कब्रिस्‍तान में सुपुर्द-ए-खाक किया गया। तनवीर के निधन पर उनकी फिल्‍मों में अभिनय कर चुके जॉन अब्राहम, बिपाशा बसु व अन्‍य एक्‍टर्स ने दु:ख जताया है। तनवीर खान ने अपना फिल्‍मी सफर 1990 में बतौर लेखक शुरू किया था। उनकी लिखी ‘अपमान की आग’ फिल्‍म में गोविंदा हीरो थे। 90 से 2015 के बीच तनवीर ने 26 फिल्‍मों के डायलॉग्‍स लिखे। इसमें उनकी आखिरी कृति ‘इश्‍क ने क्रेजी किया रे’ भी शामिल है।

तनवीर ने बॉलीवुड में तीन फिल्‍मों को डायरेक्‍ट भी किया। जान अब्राहम और बिपाशा बसु स्‍टारर 2004 में आई ‘मदहोशी’ तनवीर की बतौर निर्देशक पहली फिल्‍म थी। इसके बाद उन्‍होंने 2006 में एक सस्‍पेंस फिल्‍म बनाई जिसका नाम था ‘डेडलाइन’। इस फिल्‍म में इरफान और कोंकणा सेन शर्मा ने बेहतरीन अभिनय किया था। तनवीर की तीसरी फिल्‍म ‘मिले न मिले हम’ 2011 में आई, जिसमें कंगना रनौत ने चिराग पासवान के साथ का किया था। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बेटे चिराग को बतौर एक्‍टर इसी फिल्‍म से लॉन्‍च किया गया था।

Shocked and saddened by the demise of Tanveer Khan. A gifted writer, talented director and creative mind. Will always remember him for his kindness and friendly nature. RIP. pic.twitter.com/foEJbeVn8C

— taran adarsh (@taran_adarsh) December 19, 2017