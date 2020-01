Tanhaji: अजय देवगन की फिल्म तानाजी इस वक्त खूब चर्चाओं में हैं। फिल्म एक तरफ से धमाकेदार कमाई कर रही है। वहीं दूसरी तरफ फिल्म का नाम नए विवाद के साथ जुड़ गया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देश के पीएम नरेंद्र मोदी की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज से कर दी गई है। इससे शिवाजी महाराज के फॉलोअर्स बेहद नाराज हो गए हैं। ये वीडियो तानाजी का ट्रेलर ही है, लेकिन इस डेढ़ मिनट के ट्रेलर को पूरी तरह से बदल दिया गया है। वायरल वीडियो में फिल्म के सभी कैरेक्टर्स के चेहरों के ऊपर पॉलिटिकल चेहरों को फिक्स कर दिया गया है।

वीडियो में पीएम मोदी को छत्रपति शिवाजी के रूप में पेश किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह को तानाजी बना कर पेश किया गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को उदयभान सिंह राठौड़ बनाया गया है। इस वीडियो की हर तरफ घोर निंदा की जा रही है।

महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस वीडियो का विरोध किया है। साथ ही कहा है कि सरकार इस मुद्दे पर कड़े कदम उठाए। तो वहीं शिवसेना के नेता संजय राउत ने भी इस पर अपना कड़ा रिएक्शन दिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज का ये अपमान कतई सहन नहीं किया जाएगा।

Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh approaches YouTube to remove a video allegedly portraying PM Narendra Modi as Chhatrapati Shivaji Maharaj, after he received a complaint of the same. (file pic) pic.twitter.com/iQfdlto8Iv

— ANI (@ANI) January 21, 2020