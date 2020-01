Tanhaji, Chhapaak Box Office Collection: फिल्म तानाजी से फैंस बहुत ज्यायदा इंप्रेस हैं। ऐसे में फिल्म 100 करोड़ की तरफ तेजी के साथ बढ़ रही है। डे 5 में फिल्म ताना जी 15 करोड़ 28 लाख रुपए कमा डाले। मंगलवार को फिल्म ने 15 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है यह काबिल-ए तारीफ है। बता दें, फिल्म ने सोमवार को कमाए थे 13 करोड़ 75 लाख रुपए। रविवार को कमाए थे 26 करोड़ 26 लाख रुपए। शनिवार को अजय की फिल्म ने 20 करोड़ 26 लाख रुपए का बिजनेस किया था, वहीं शुक्रवार को फिल्मकी कमाई हुई थी 15 करोड़ 10 लाख रुपए।

इसके अलावा दीपिका की फिल्म छपाक भी लोगों को पसंद आ रही है। छपाक ने शुक्रवार 4 करोड़ 77 लाख रुपए, शनिवार को 6 करोड़ 90 लाख रुपए, रविवार और सोमवार को क्रमशः 7 करोड़ 35 लाख और 2 करोड़ 35 लाख रुपए का बिजनेस की। इस प्रकार इसकी कुल कमाई 21.37 करोड़ तक पहुंच गई। वहीं मकरसंक्रांति के कारण इस वीक फिल्म की कमाई में उछाल का अनुमान लगाया जा रहा है। 5वें दिन इसके 3 से 4 करोड़ के कलेक्शन का अनुमान है।

#Tanhaji is unshakable… Solid trending on weekdays… Day 5 is higher than Day 1 and 4… Eclipses biz of *all* #Hindi films… Will cross ₹ cr today [Wed; 15 Jan]… Fri 15.10 cr, Sat 20.57 cr, Sun 26.26 cr, Mon 13.75 cr, Tue 15.28 cr. Total: ₹ 90.96 cr. #India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) January 15, 2020