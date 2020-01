Tanhaji Box Office Collection Day 7: अजय देवगन की फिल्म ताना जी दर्शकों के दिलों पर राज कर रही है। ऐसे में तानाजी ने सलमान खान की दबंग 3 को पछाड़ दिया है। अजय देवगन की फिल्म तानाजी ने 7वें दिन में 128 करोड़ से ज्यादा रुपए कमा लिए हैं। वहीं सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) की फिल्म ने 7 दिन के अंदर 126 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए थे।

20 दिसंबर को रिलीज हुई सलमान खान की फिल्म ने 7 वें दिन में 126 करोड़ 55 लाख करोड़ रुपए की कमाई की थी। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक अजय देवगन की तानाजी ने शुक्रवार 17 जनवरी को 7वें दिन पर 12 करोड़ रुपए कमा डाले हैं। ऐसे में फिल्म का कलेक्शन 128 करोड़ हो चुका है।

बता दें, ओपनिंग डे पर तानाजी ने 15 करोड़ 10 लाख रुपए कमाए थे। शनिवार को फिल्म ने कमाए 20 करोड़ 57 लाख रुपए। रविवार को फिल्म तानाजी ने कलेक्ट किए26 करोड़ 26 लाख रुपए। सोमवार को फिल्म ने कमाए 13 करोड़ 75 लाख रुपए। मंगलवार को अजय की फिल्म की 15 करोड़ 28 लाख रुपए की कमाई हुई। बुधवार को कमाए गए 16 करोड़ 72 लाख रुपए। गुरुवार को 11 करोड़ 23 लाख रुपए कमाए गए। अब बॉक्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म तानाजी ने 11 से 12 करोड़ रुपए की कमाई की है।

#Tanhaji conquers BO… Incredible trending: solid weekend, smashing weekdays… Exceptional in #Maharashtra… Will dominate in Week 2… Fri 15.10 cr, Sat 20.57 cr, Sun 26.26 cr, Mon 13.75 cr, Tue 15.28 cr, Wed 16.72 cr, Thu 11.23 cr. Total: ₹ 118.91 cr. #India biz. SMASH-HIT.

— taran adarsh (@taran_adarsh) January 17, 2020