Tanhaji Box Office Collection Day 5: अजय देवगन, काजोल और सैफ अली खान स्टारर फिल्म ‘तान्हाजी: द अनसंग वॉरियर’ (Tanhaji: The Unsung Warrior) की बॉक्स ऑफिस पर धमक बरकरार है। क्रिटिक्स की मिलीजुली प्रतिक्रिया के बावजूद फिल्म अपने शानदार बिजनेस की ओर बढ़ रही है और जल्द ही यह 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी। बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने सोमवार को शानदार कमाई करते हुए 12 से 13 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। ट्रेड पंडित तरण आदर्श ने भी अपनी रिपोर्ट जारी की है जिसके मुताबिक फिल्म ने वीकेंड में काफी अच्छा बिजनेस किया है।

शुक्रवार को फिल्म ने 15.10 करोड़, शनिवार को 20.57 करोड़ तो वहीं रविवार और सोमवार को फिल्म ने क्रमशः 26.26 करोड़ और 13.75 करोड़ रुपए कमाए। इस लिहाज से इसने कुल 75.68 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। सोमवार के शानदार कलेक्श को देखते हुए माना जा रहा है कि फिल्म 5वें दिन भी 10 करोड़ का बिजनेस कर सकती है। वहीं बीच में मकरसंक्रांति पर्व को देखते हुए ट्रेड पंडित अनुमान लगा रहे हैं कि इस वीक यह 100 करोड़ से उपर की कमाई कर सकती है।

#Tanhaji is unstoppable on Day 4… Collects in double digits, despite lower ticket rates at multiplexes on weekdays… Day 4 numbers are better than Day 1 at several centres… Fri 15.10 cr, Sat 20.57 cr, Sun 26.26 cr, Mon 13.75 cr. Total: ₹ 75.68 cr. #India biz.

