Tanhaji Box Office Collection Day 41: तानाजी बॉक्स ऑफिस पर लगातार कमाई किए जा रही है। 41वें दिन भी तानाजी देखने वाले लोगों की संख्या में कमी नहीं आई है। ऐसे में तानाजी नए-नए कीर्तीमान स्थापित कर रही है। 40वें दिन जब ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) ने अजय देवगन की फिल्म देखी थी तो ऋतिक ने फिल्म का रिव्यू दिया था। इस पर अब अजय देवगन ने भी अपना रिएक्शन दिया है।

ऋतिक ने एक ट्वीट किया था, जिसमें इस फिल्म की खूब तारीफें की गई थीं। ऐसे में अजय देवगन ने ऋतिक के ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा- ‘थैंक यू ऋतिक आपकी सराहना के लिए। एडीएफएफ औऱ हम सब तानाजी के लिए बहुत पैशेनिट थे। इसे बनाने में हमने बहुत मेहनत की है। हमें बेहद खुशी है कि आपको हमारी फिल्म अच्छी लगी।

बता दें, ऋतिक ने अपने ट्वीट में लिखा था- ‘अभी अभी तानाजी देखी क्या पिक्चर है..इंक्रिडेबल। बेस्ट एक्शन अजय देवगन। काजोल वाह। सैफ अली खान ब्रिलियंट। फिल्म की पूरी कास्ट इतने एफर्ट्स के लिए क्लैप्स।आप लोग सुपर्ब थे। क्या फिल्म थी। वाह।’

Thank you Hrithik for your appreciation. All of us at ADFF were passionately involved with Tanhaji. I’m glad you enjoyed it https://t.co/E60vutuytf

— Ajay Devgn (@ajaydevgn) February 19, 2020