Tanhaji Box Office Collection Day 40: अजय देवगन के फैंस के लिए खुशखबरी है। 6ठें हफ्ते में जा पहुंची तानाजी ने शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) की Kabir Singh पर तलवार चला दी है। बोले तो फिल्म ‘ताना जी’ ने ‘कबीर सिंह’ के लाइफटाइम कलेक्शन को बीट कर दिया है। वहीं ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) ने हाल ही में फिल्म तानाजी देखी। इस फिल्म को देख कर ऋतिक रोशन अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाए और उन्होंने इस फिल्म को लेकर ट्वीट पोस्ट कर रिव्यू कर डाला।

ऋतिक ने अपने ट्वीट में लिखा- ‘अभी अभी तानाजी देखी क्या पिक्चर है..इंक्रिडेबल। बेस्ट एक्शन अजय देवगन। काजोल वाह। सैफ अली खान ब्रिलियंट। फिल्म की पूरी कास्ट इतने एफर्ट्स के लिए क्लैप्स।आप लोग सुपर्ब थे। क्या फिल्म थी। वाह।’ बॉक्स ऑफिस पर टोटल 275.54 करोड़ रुपए कमाने वाली ‘कबीर सिंह’ साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में ताना जी से पिछड़ गई है। वहीं Tanhaji बॉक्स ऑफिस पर 40 दिन के अंदर 280 करोड़ रुपए कमा चुकी है।

Just watched #Tanhaji what an incredible movie . Best action ever. @ajaydevgn and Kajol take a bow ! Saif is just brilliant . Entire cast/crew needs an applause for this massive effort! @Officialneha u were superb. What a film

— Hrithik Roshan (@iHrithik) February 18, 2020