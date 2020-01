तरण आदर्श ने ट्वीट कर फिल्म के पहले दिन की कमाई के बारे में जानकारी दी है।

#Tanhaji exceeds expectations and posts healthy total on Day 1... Biz grew rapidly from post-noon onwards... Excellent in #Maharashtra [#Mumbai, parts of #CP and #Nizam circuits]... Glowing word of mouth should ensure solid growth on Day 2 and 3... Fri ₹ 15.10 cr. #India biz.