Tanhaji, Chhapaak Box Office Collection Day 13: तानाजी की कमाई की स्पीड रुकने का नाम ही नहीं ले रही। 12 दिनों के अंदर Ajay Devgn की फिल्म 180 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। अब नया हफ्ता शुरू होने वाला है। ऐसे में तानाजी तीसरे हफ्ते में जाने की तैयारी कर रही है। वहीं नए हफ्ते में कंगना रनौत (Kangana Ranaut) अपनी फिल्म ‘पंगा’ के जरिए ‘तानाजी’ से पंगा लेने आ रही हैं।

कहा जा रहा है कि तानाजी का मूड अभी शांत होने का नहीं है। यानी तीसरे हफ्ते में भी फिल्म की कमाई प्रचंड रूप में होगी। कंगना रनौत की फिल्म पंगा दर्शकों पर क्या छाप छोड़ेगी इसके बारे में अभी फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकका। लेकिन 13वें दिन भी तानाजी की जोरदार कमाई हुई है। ऐसा कहा जा रहा है। कुछ ही देर में पता चलेगा कि तानाजी ने बुधवार को कितनी कमाई की।

बताते चलें दूसरे हफ्ते के शुक्रवार को तानाजी ने 10 करोड 6 लाख रुपए कमाए, शनिवार को फिल्म ने कमाए 16 करोड़ 36 लाख रुपए। रविवार को फिल्म ने लपेटे 22 करोड़ 12 लाख रुपए। सोमवार को फिल्म ने 8 करोड़ 17 लाख रुपए कमाए थे। मंगलवार को फिल्म ने 7 करोड़ 72 लाख रुपए कमाए। ऐसे में फिल्म तानाजी ने 183 करकोड़ 34 लाख रुपए जुटा लिए हैं। जल्द ही फिल्म 200 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली है।

#Tanhaji continues to stand tall, run triumphantly on weekdays… Next target: ₹ 200 cr… Will be #AjayDevgn’s second film to hit ₹ 200 cr, after #GolmaalAgain… [Week 2] Fri 10.06 cr, Sat 16.36 cr, Sun 22.12 cr, Mon 8.17 cr, Tue 7.72 cr. Total: ₹ 183.34 cr. #India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) January 22, 2020