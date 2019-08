tamilrockers leaks once upon a time in hollywood full movie online: तमिल रॉकर्स बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक की फिल्मों को लीक करता आ रहा है।

Tamilrockers Leaks Once Upon a Time in Hollywood Full movie online to Download: तमिलरॉकर्स ने एक और हॉलीवुड फिल्म Once Upon a Time in Hollywood को रिलीज के कुछ ही घंटों बाद लीक कर दिया। ये फिल्म भारत में 16 अगस्त को रिलीज हुई थी। इस कॉमेडी ड्रामा फिल्म को क्वान्टिन टैरेंटिनो ने लिखा और निर्देशित किया है। जबकि फिल्म को कोलंबिया पिक्चर्स, बोना फिल्म ग्रुप, हेडे फिल्म्स और विजन रोमांटिका ने प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई है लियानार्डो डिकैप्रियो, ब्रैड पिट, मार्गोट रूबी, माइल रिचा, मारग्रेट क्वाले, टिमोथी ओलिफान्ट, आस्टिन बटलर ने।

‘वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड’ साल 1969 में सीनियर टीवी एक्टर रिक डॉल्टन (लियोनार्डियो डी कैप्रियो ने इसकी भूमिका निभाई है) और स्टंट बॉडी डबल क्लिफ बूथ (ब्रैड पिट ने इसकी भूमिका निभाई) के बदलते दौर और संघर्ष की कहानी पर है। फिल्म में दिखाया गया है कि जो हीरो 50 के दशक में सुपरहिट टीवी शो का स्टार किरदार था आज बदलते दौर की हॉलीवुड में विलेन का रोल करने को मजबूर है। इस फिल्म के HD print को आप Tamilrockers और Movierulz पर फ्री आॅनलाइन या डाउनलोड करके देख सकते हैं।

ये पहली हॉलीवुड फिल्म नहीं है जिसे तमिलरॉकर्स और मूवीरूल्ज ने रिलीज डेट से पहले लीक कर दिया हो। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड के अलावा ये एवेंजर्स: एंडगेम, स्पाइडर मैन: फार फ्रॉम होम, जॉन विक चैप्टर 3 को भी लीक कर चुके हैं। तमिलरॉकर्स और मूवीरूल्ज एक पाइरेसी वेबसाइट के तौर पर प्रचलित हैं। यहां पर बॉलीवुड, हॉलीवुड और तमिल मूवीज रिलीज डेट से पहले लीक हो जाती हैं। कोर्ट भी कई बार इन्हें प्रतिबंधित करने व कार्रवाई के निर्देश दे चुकी है। इसके बावजूद ये वेबसाइट बार बार नई मूवीज को लीक करने में कामयाब हो रही हैं।

