LKG Full Movie Leaked Online to Download: ‘पॉलिटिकल सटायर’ फिल्म LKG को लगा झटका, HD में हुई लीक!

LKG Full Movie Leaked Online to Download: RJ Balaji स्टारर तमिल फिल्म LKG रिलीज होने के तुरंत बाद Tamilrockers वेबसाइट का शिकार हो गई। फिल्म 21 फरवरी 2019 को सिनेमाघरों में आई ही थी कि पाइरेसी के मामले में पैठ बना चुकी कुख्यात तमिलरॉकर्स वेबसाइट ने फिल्म को HD क्वालिटी में ऑनलाइन लीक कर दिया है। तमिलरॉकर्स फिल्म को लीक करने के साथ ही फ्री में डाउनलोड करने का भी दावा करता है। यह वेबसाइट पहले Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam फिल्मों को अपना निशाना बनाती थी, लेकिन अब बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड फिल्म भी आसानी से इसका शिकार होती हैं। हाल ही में तमिलरॉकर्स ने ‘Aquaman’, ‘Manikarnika: The Queen of Jhansi’, ‘The Accidental Prime Minister’, ‘Uri The Surgical Strike’, ‘Gully Boy’ और ‘Total Dhamaal’ जैसी कई फिल्में अपनी ऑनलाइन वेबसाइट पर HD में लीक किया है।

इसी कड़ी में, पॉलिटिकल सटायर कहे जाने वाली तमिल फिल्म LKG का भी नाम शामिल हो गया है। केआर प्रभु के निर्देशन में बनी इस फिल्म में आरजे बालाजी और प्रिया आनंद लीज रोल में हैं। प्रोड्यूसर इशारी के गणेश ने अपने वेल्स फिल्म इंटरनेशनल बैनर के जरिए इस फिल्म का निमार्ण किया है। वहीं बतौर रेडियो जॉकी अपनी पहचान बना चुके आरजे बालाजी इस फिल्म के जरिए पहली बार एक्टिंग में हाथ आजमा रहे हैं।

फिल्म LKG को लेकर सीधे-सीधे पॉलिटिकल सटायर कहा जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में फिल्म को मजाकिया अंदाज में गंभीर राजनीति का चित्रण बताया गया है। यह फिल्म एंटरटेनमेंट के मामले में सही है। अगर आप हंसने के लिए सिनेमाघरों की ओर रुख करते हैं तो यह फिल्म देखने जा सकते हैं। लेकिन फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो नया और फ्रैश हो। इंडियन एक्सप्रेस ने इस फिल्म को 2.5 स्टार दिए हैं।

