Why Cheat India Full Movie Leaked Online: Tamilrockers ने इमरान हाशमी की Why Cheat India को किया लीक, ऐसे देख रहे लोग

Tamilrockers 2019, Why Cheat India Full Movie Leaked Online to Download: इमरान हाशमी की फिल्म Why Cheat India को पाइरेटेड वेबसाइट Tamilrockers ने लीक कर दिया है। फिल्म ने 18 जनवरी को सिनेमाघरों में दस्तक दी थी। Tamilrockers नई रिलीज होने वाली फिल्मों को लीक करने के लिए कुख्यात है। इमरान हाशमी की वाय चीट इंडिया के ऑनलाइन लीक होने से मेकर्स को गहरा सदमा लगा है। ऐसे में माना जा रहा है कि फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।

तमिलरॉकर्स पर इमरान हाशमी की फिल्म के तमिल, तेलुगू, अंग्रेजी, मलयालम, कन्नड़ और तमाम भाषाओं के पाइरेटेड प्रिंट को अपलोड कर दिया गया है। फिल्म के मेकर्स फिल्म की लीक से बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तमिलरॉकर्स मेकर्स की सुरक्षा में सेंध मारते हुए फिल्म को लीक कर ही देता है। इमरान खान के फैन्स सोशल मीडिया पर लोगों से Why Cheat India को तमिलरॉकर्स पर न देखने की अपील कर रहे हैं। फैन्स का कहना है कि फिल्म को देखने का असली मजा थियेटर में हैं। फिल्म को बनाने में कई लोगों की मेहनत और बहुत पैसा लगा है। इसलिए फिल्म को सिनेमाघरों में जाकर देंखे।

सौमिक सेन के निर्देशन में बनी फिल्म Why Cheat India को क्रिटिक्स की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं हासिल हुई थी। फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। फिल्म ने रिलीज के पांचवें दिन तक 7-8 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। फिल्म का बजट करीब 20 करोड़ रुपए का बताया जाता है।

फिल्म के बारे में बात करते हुए इमरान हाशनी ने आईएएनएस से कहा था, ”मैंने देखा कि परीक्षा के वक्त किस तरह से पेपर लीक हो जाते हैं। मेरे भी कुछ दोस्त परीक्षा से पहले ही पेपर लेकर आ जाते थे और बाद वह परीक्षा में फेल हो जाते थे क्योंकि उन्हें गलत पेपर दिया जाता था। मैंने देखा है कि किस तरह से स्टूडेंट पेपर लीक करने के लिए पैसे देते हैं। मैं इस तरह की एक्टिविटीज का हिस्सा कभी नहीं रहा लेकिन मैंने यह सब होते देखा है।”

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App