Tamilrockers 2018, Zero Full Movie Leaked Online for Download: शाहरुख खान की ‘जीरो’ (Zero) ने 21 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है। फिल्म में अनुष्का शर्मा, कैटरीना कैफ और शाहरुख खान के बीच लव ट्रायगंल को बखूबी दिखाया गया है। लेकिन आनंद एल राय के निर्देशन में बनी फिल्म ‘जीरो’ (Zero) को बड़ा झटका लगा है। दरअसल फिल्मों को लीक करने के लिए चर्चित Tamilrockers ने जीरो भी पाइरेसी से नहीं बच सकी। दरअसल फिल्म की रिलीज के कुछ ही समय बाद तमिलरॉकर्स (Tamilrockers) ने इसे ऑनलाइन लीक कर दिया है। फिल्म के लीक होने के बाद माना जा रहा है कि फिल्म की कमाई में काफी असर पड़ने की संभावना जतायी जा रही है।

पाइरेसी वेबसाइट तमिलरॉकर्स (Tamilrockers) ने शाहरुख की ‘जीरो’ (Zero) को एचडी में देखने और फ्री में डाउनलोड करने का दावा कर रही है। वहीं कुछ अन्य पाइरेटेड वेबसाइट्स ने भी फिल्म के फुल प्रिंट को लीक कर दिया है। वहीं शाहरुख खान के फैन्स लोगों ने पाइरेटेड लिंक को ब्लॉक करने और रिपोर्ट करने की बात कह रहे हैं। शाहरुख के फैन्स ने सोशल मीडिया पर लोगों ने अपील की है कि वह थियेटर में ही जाकर फिल्म का मजा उठाए। जीरो फिल्म की लागत करीब 200 करोड़ रुपए बतायी जा रही है। बता दें कि जीरो का हिट होना शाहरुख के करियर के लिए काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि शाहरुख की पिछली फिल्में अच्छा बिजनेस नहीं कर सकी हैं। ऐसे में शाहरुख पर जीरो को हिट कराने का दबाव है। हालांकि अभी तक सामने आए रिव्यूज में फिल्म को आलोचकों से आपेक्षित सराहना नहीं मिली है।

बता दें कि तमिलरॉकर्स (Tamilrockers) से पहले फिल्म को सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर लीक किया जा चुका है।फिल्म के कुछ सीन को फेक ट्विटर अकाउंट्स से साझा किया गया था। जिसमें शाहरुख खान की एंट्री लेकर क्लाइमेक्स तक के सीन शामिल थे। ट्रेड एनालिस्ट के नाम पर बने फेक ट्विटर अकाउंट्स जैसे गिरिश जौहर, फिल्म क्रिटिक अनुपमा चोपड़ा, राजीव मसंद, कोमल नाहटा और राहुल राउत ने भी फिल्म के सीन को लीक किया है। फिलहाल फिल्म के सीन लीक होने के बाद भी मेकर्स की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया था। बता दें कि तमिलरॉकर्स (Tamilrockers) ‘जीरो’ से पहले 2.0 समेत कई बड़े बजट की फिल्मों को लीक कर चुकी है।

