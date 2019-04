Darbar Poster: 25 साल बाद फिर पुलिस की वर्दी में दिखे रजनीकांत, रिलीज हुआ दरबार का फर्स्ट पोस्टर

Rajanikanth: फिल्म ‘दरबार’ का पोस्टर रिलीज कर दिया गया है। ‘दरबार’ जिसका मतलब अदालत होता है। फिल्म का टाइटल और फर्स्ट लुक सामने आ चुका है। लाइका प्रोड्क्शन ने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर फिल्म के टाइटल ‘दरबार’ और रजनीकांत के लुक पहले पोस्टर के साथ र‍िलीज कर द‍िया है। रजनीकांत की इस फिल्म में दोहरी भूमिका निभाते नजर आएंगें। रजनीकांत एक पुलिसवाले और सोशल एक्टिविस्ट की भूमिका निभा रहे हैं। इस फिल्म में रजनीकांत के साथ नयनथारा मुख्य भूमिका में नजर आएंगें। यह फिल्म एआर मुरुगदास के निर्देशन में बन रही है। जबकि संगीत ‘वाई दिस कोलावरी..’ फेम अनिरुद्ध रविचंदर दे रहे हैं।

बता दें कि ‘दरबार’ को 2020 में पोंगल के खास मौके पर र‍िलीज की जाएगी। फिल्म में रजनीकांत काफी स्टाइलिश लुक में नजर आ रहे हैं। पोस्टर से पता चल रहा है कि फिल्म में रजनीकांत का रोल आईपीएस ऑफ‍िसर का होगा। पोस्टर में रजनीकांत के साथ क्राइम सीन, पीले रंग की पट्टी, जो किसी भी क्राइम वेन्यू को सीज करने के लिए इस्तेमाल होता है, दिख रहा है। इसके साथ इस पोस्टर में हथकड़ी से लेकर एक पुलिस बेल्ट, टोपी, आईपीएस बैज, राइफल, बुलेट और गेटवे ऑफ़ इंडिया दिखाई दे रहा है। इस फिल्मी पोस्टर से ये साफ है कि फिल्म की कहानी भी मुंबई के क्राइम पर आधारित होगी। इन सबके साथ पोस्टर के नीचले हिस्से में लिखा है कि, ‘आप तय करिए कि मुझे आप अच्छा देखना चाहते हैं या बुरा या सबसे बुरा।’

