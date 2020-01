Tamilrockers Website can Leaks rajinikanth darbar full movie online to download: रजनीकांत साउथ के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। थलाइवा मानते हैं फैंस। उनकी फिल्मों का उन्हें बेसब्री से इंतजार रहता है। इस समय उनकी अपकमिंग फिल्म दरबार खासे चर्चा में है जो इसी 9 जनवरी को बड़े परदे पर रिलीज हो रही है। लेकिन फिल्म के रिलीज को लेकर रजनीकांत के फैंस काफी चिंता में हैं। यह चिंता तमिल रॉकर्स को लेकर है। तमिल रॉकर्स ऐसी पायरेसी ग्रुप वेबसाइट है जो फिल्मों को रिलीज के दिन ही लीक करने का कारनामा कर देती है।

दरबार एक बड़ी बजट की फिल्म है लिहाज मेकर्स लेकर फैंस तक इसके लीक होने की आशंका से घिरे हुए हैं। यह चिंता इसलिए भी जायज हो जाती है क्योंकि रजनीकांत की पिछली मूवी पेट्टा को इस वेबसाइट ने लीक करने से परहेज नहीं किया। इसी को लेकर थलाइवा के फैंस अब अपनी कमर कस ली है और वेबसाइट को फिल्म से दूर रहने की चेतावनी तक दे डाली है। लोग ट्वीट पर इस वेबसाइट को चेतावनी देते हुए लिखा है तमिल रॉकर्स और नकली विकिपीडिया निर्माताक कृपया दरबार से दूर रहें। मुझे याद है किसी ने पेटा के साथ ऐसा ही किया था। पहले दिन ही फिल्म लीक कर दी गई थी।

TAMILROCKERS & Fake Wikipedia creators – Please stay away from #Darbar . I remember With Petta, someone posted the whole story in wiki – day 1 . Even with all these nonsense, THALAIVAR FANs will still watch it atleast 5-10 times in theaters. MIND IT ! #DarbarUSA #DarbarFDFS pic.twitter.com/9u1VfnDtHi

— “Raj”ini Siva (@rajsviewfinder1) January 6, 2020